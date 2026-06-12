Cuánto habría dado la inflación de mayo con el IPC actualizado que el Gobierno bloqueó

El Ejecutivo había postergado la implementación de un nuevo índice basado en datos de 2017-2018, vital para reflejar el consumo actual. Qué implicaba, las estimaciones privadas y la brecha acumulada.

El dato oficial del INDEC de mayo fue del 2,1%, pero con el IPC actualizado se habría ubicado en 2,3%.

La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Ahora bien, con la versión actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , cuya implementación se postergó indefinidamente a comienzos de año, ese porcentaje habría resultado más elevado.

Cabe precisar que este año iba a comenzar a implementarse un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cuál iba a contener actualizaciones de la canasta de consumo. La medición vigente está basada en el relevamiento de bienes y servicios de 2004, y la idea era modernizarlo por uno construido a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018. El cambio no suponía una nueva medición desde cero, sino incorporar un panorama más vigente del consumo actual.

Conviene resaltar la importancia de que el índice esté actualizado, y refleje efectivamente un escenario certero de los bienes y servicios que consumen los argentinos. La actualización venía demorada, el año pasado ya había sido anunciada, y cuando estaba todo listo para su implementación, el Gobierno decidió interrumpir la nueva publicación con el IPC actualizado.

Conviene subrayar que a raíz de esta paralización de la medición actualizada, el titular del INDEC, Marco Lavagna, renunció el 2 de febrero de 2026. Desde allí que numerosos economistas, miembros de la oposición, entre otros, vienen señalando como un grave error adrede la falta de actualización del índice de inflación. Consideran que de esta manera el gobierno busca "plancharlo" levemente más, no contemplando nuevos bienes y servicios que tienen incidencia concreta en la economía.

No sólo hubo críticas desde consultoras u opositores. El Fondo Monetario Internacional le pidió medidas adicionales al gobierno para fortalecer el Banco Central, además de mejorar la calidad y la difusión de los datos sobre la inflación. Esto tuvo lugar hace algunos días, luego de que Luis "Toto" Caputo desactivara en febrero la nueva medición que preparaba Marco Lavagna a pedido del organismo internacional.

¿Qué modifica el nuevo IPC?

Las modificaciones más significativas afectaban la ponderación de varios rubros dentro del nuevo índice. El rubro "Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles" habría pasado de representar el 9,4% de la canasta al 14,5%. Transporte habría escalado del 11% al 14,3%, con mayor peso de los combustibles y los boletos de pasajeros. Comunicaciones también habría crecido, del 2,8% al 5,1%, reflejando la mayor incidencia del gasto en telefonía e internet en los hogares. En 2004 no había ni Wifi, ni smartphones, y lo preponderante era la telefonía fija y el fax. En contrapartida, "Alimentos y Bebidas" habría reducido su participación del 26,9% al 22,7%.

La razón por la que la canasta actualizada lanza una inflación más alta en el contexto actual tiene una explicación directa: los rubros que habrían ganado peso en el nuevo índice fueron precisamente los que más subieron en mayo. Siguiendo el informe del Indec, los precios regulados aumentaron 2,4% en el mes, con los combustibles, la electricidad y el agua cómo factores determinantes. La división Comunicación encabezó los aumentos con un 3,4% mensual. El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, subió 1,9 por ciento.

Esa dinámica explica la brecha entre ambas mediciones. Al darle mayor participación a los servicios dentro de la canasta, el índice retiene con más intensidad los aumentos que se registraron en esos rubros durante el mes. Por contraposición, en un escenario donde los alimentos suban más que los servicios, la nueva metodología podría mostrar una inflación más moderada que la actual.

¿Cuánto habría dado con el nuevo IPC?

Desde la consultora Equilibra señalaron que “Si midiéramos el IPC con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de mayo habría sido 2,3% en lugar del 2,1% oficial, acumulando 15,6% en los primeros cinco meses del año contra el 14,7% que muestra Indec”. Y agregaron: “esta métrica se realiza con la mayor apertura a nivel rubros posibles y con base 100=2025, mientras que si se construye a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,2%”.

En ese marco, un informe de LCG estimó la misma cifra para el mes pasado con el índice que la administración de Javier Milei postergó. Aseguraron que “corrigiendo por la estructura de la canasta que surge de la ENGHo 2017/18 (más peso de servicios), la inflación minorista habría sido 2,3% en mayo, y 1 pp más alta en el acumulado del año, es decir cerca de 16 por ciento”.

El acumulado, la diferencia más relevante

Más allá del dato de inflación de mayo, lo que destacan los analistas es el impacto acumulado de haber mantenido la canasta desactualizada durante los primeros cinco meses del año. Mientras el Indec muestra una suba del 14,7% entre enero y mayo, las estimaciones con la canasta actualizada elevan esa cifra a entre 15,6% y 16%, según Equilibra y LCG respectivamente. La diferencia oscila entre 0,9 y 1,3 puntos porcentuales.

El dato también es vital en términos de política económica: el IPC oficial es la referencia que el Gobierno utiliza para fijar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias. Una inflación medida más alta habría generado presiones diferentes sobre esa variable y, en última instancia, sobre las proyecciones de desinflación que el equipo económico comunica.