Reservas: el atesoramiento fue de 91 millones de dólares en agosto

El nivel de atesoramiento no aflojó en medio de las PASO y promete seguir escalando pese a la anemia de reservas y así lo reflejó el último Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) que muestra que la también llamada, por el mercado, fuga de capitales fue de 91 millones de dólares en agosto pasado.

De esta manera en el acumulado del año, la formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero (FAE) o atesoramiento suma casi 864 millones de dólares, lo que es un 3% más que en el mismo período del 2022.

Por otra parte, en agosto se registraron ingresos netos desde cuentas propias en el exterior por un total de 50 millones de dólares. “Este resultado se explica principalmente por las transferencias netas recibidas por el Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales por 95 millones de dólares, por Inversores Institucionales y otros por 11 millones de dólares y por el sector de Oleaginosas y Cereales por 4 millones de dólares”, señala el BCRA presidido por Miguel Pesce.

Estas transferencias netas fueron, parcialmente, compensadas por las transferencias netas realizadas por las Personas Humanas por 60 millones de dólares.

Por último, vale destacar que las inversiones directas de no residentes en el sector privado registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por 69 millones de dólares. De esta manera el déficit por atesoramiento contribuyó al resultado negativo de la cuenta financiera del Sector Privado No Financiero que tuvo un déficit de 346 millones de dólares en agosto que fue producto, además de los -91 millones de dólares de la FAE, de los egresos de otras deudas financieras del exterior y títulos de deuda por 326 millones de dólares, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 248 millones de dólares.

Todas estas salidas fueron, parcialmente, compensadas por los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales por 150 millones de dólares, los ingresos de inversión extranjera directa por 69 millones de dólares, los registros de las operaciones de canje por transferencias netas hacia el exterior por 54 millones de dólares y por los ingresos netos por préstamos financieros locales por 49 millones de dólares.

En cuanto al sistema financiero, en agosto las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron superavitarias en 408 millones de dólares, debido a la disminución por 344 millones de dólares de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) y por los ingresos netos por préstamos financieros por 63 millones de dólares.

Los datos del BCRA muestran que los bancos finalizaron el mes con un stock de PGC de 6.232 millones de dólares, lo que significó una disminución del 4% respecto del cierre del mes anterior.

“El resultado se explicó por la caída en la tenencia de billetes de 422 millones de dólares, parcialmente compensada por el aumento de la tenencia de divisas por 153 millones de dólares”, señala el BCRA.

Por su parte, la tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así 4.618 millones de dólares al cierre del mes, stock que representó el 77% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por otro lado, el conjunto de entidades bajó su posición vendida a término en moneda extranjera en agosto en 8 millones de dólares cerrando así con una posición vendida de 436 millones de dólares. Durante agosto, las entidades compraron 128 millones de dólares en mercados institucionalizados y vendieron 121 millones de dólares directamente a clientes “Forwards”.

Las entidades de capitales extranjeros cerraron agosto con una posición vendida neta de 215 millones de dólares, disminuyendo su posición vendida respecto del mes anterior en 43 millones de dólares. Mientras que las entidades nacionales vendieron 35 millones de dólares y elevaron su posición vendida neta del mes previo hasta los 221 millones de dólares.