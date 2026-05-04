El Gobierno decretó feriado para el 5 de mayo de 2026: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









A días de comenzado el mes, una fecha especial aparece en el cronograma y le dará una jornada libre a unos pocos afortunados.

Mayo empieza con un feriado oculto que cortará con la semana de algunos afortunados. Freepik

El calendario de feriados suma cada año distintas fechas que, a pesar de no alcanzar a todo el país, modifican la rutina habitual de ciertas zonas. En el quinto mes del 2026, un día no laborable afectará a algunos trabajadores y estudiantes que podrán gozar de una jornada libre exclusiva para ellos.

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En este caso se trata del 5 de mayo, jornada que tiene un significado especial en algunas localidades y que va a permitir que sus habitantes gocen de un día más para hacer una breve escapada, celebren con sus seres queridos, o simplemente se queden en sus casas disfrutando del feriado.

Feriado día libre otoño descanso Los residentes de dos localidades podrán disfrutar de un feriado especial. Freepik

A qué se debe el feriado del 5 de mayo de 2026 El 5 de mayo de 2026 es la fecha de los aniversarios fundacionales de distintas ciudades del país. Uno de los casos es el de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, que recuerda su origen formal en 1801, cuya rutina se verá interrumpida para que los habitantes celebren su historia.

Ese día se conmemora la aprobación del trazado urbano impulsado durante el Virreinato del Río de la Plata, bajo la gestión del entonces virrey Gabriel de Avilés. El diseño estuvo a cargo de Pedro Antonio Cerviño, quien fue una figura importante en la organización del territorio.

Cada año, la celebración incluye actos oficiales, desfiles y encuentros culturales entre los vecinos. Las actividades suelen llevarse a cabo en sus espacios emblemáticos, como las plazas centrales e iglesias históricas, donde se realizan ceremonias y propuestas abiertas a la comunidad. Por el otro lado, la localidad de Villa Maza, en el partido de Adolfo Alsina, también celebra su aniversario en esta fecha, donde se organizarán eventos para los vecinos y podrán participar instituciones y artistas. En estos casos, el día se declara no laborable a nivel municipal, lo que significa que el beneficio alcanza principalmente a empleados públicos y, en algunos casos, al sector privado dentro de esa jurisdicción. Calendario feriado El 5 de mayo, dos localidades gozarán de un feriado exclusivo. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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