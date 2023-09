Show business

Doble premio en San Sebastián

La película “Los domingos mueren más personas”, del argentino Iair Said (director de “Flora no es un canto a la vida”), ganó el Premio de la Industria WIP Latam y el Premio Egeda Platino Industria al mejor proyecto en desarrollo latinoamericano en la 71° edición del Festival de San Sebastián, que concluirá el sábado próximo. En el anuncio de los premios de la industria que se realizó en la sala del Kursaal, sede central del certamen, Iair Said agradeció los premios, que dedicó a su “familia” y su “pareja” y agregó: “El cine argentino está pasando por un momento muy delicado y para nosotros es doblemente importante apoyarlo desde acá y que lo apoyen desde acá”.El Premio de la Industria WIP Latam consiste en la postproducción de la película, el subtitulado en inglés y su distribución en España. Además, el proyecto se alzó con el Egeda Platino, dotado con 30.000 euros, que serán entregados al productor mayoritario de la película.