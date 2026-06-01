México presentó a sus convocados para el Mundial 2026 y uno de ellos hará historia + Agregar ámbito en









La selección anfitriona del mundo confirmó a sus 26 futbolistas para esta nueva cita mundialista, integrándola con uno de los jugadores que más torneos disputarán en la historia.

México listo para el debut mundialista en 2026

La selección de México reveló quienes serán los 26 jugadores convocados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los nombres que más ruido hace es el de Guillermo Ochoa, histórico arquero de El Tri de 40 años, que llegará a su sexta Copa del Mundo e igualará el récord de más torneos disputados junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará dar la talla en esta cita mundialista e intentará hacer valer el peso de la localía mientras le toque jugar en su Grupo A, junto a Sudáfrica, con quién disputará el partido inaugural, Corea del Sur y Chequia. Si queda primero en su grupo podrá jugar los dieciseisavos en el Estadio Azteca, pero si termina segundo se puede mudar hacia Los Ángeles, Estados Unidos.

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Las figuras de México Además del “Memo” Ochoa, varios referentes de Qatar 2022 repetirán convocatoria como Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce; Raúl Jiménez, delantero de Fulham; Alexis Vega, delantero del Toluca; o Jesús Gallardo, defensor del Toluca. Los ya asentados acompañarán en el orden del vestuario y a los más jóvenes que debutarán en un Mundial como Gilberto Mora, mediocampista de 17 años del Tijuana que ya está en la mira de clubes europeos; Obed Vargas, mediocampista de 20 años que alterna minutos en el Atlético Madrid del Cholo Simeone; y Mateo Chávez, lateral izquierdo de 22 años que desarrolla su carrera en el AZ Alkmaar de Países Bajos y que debutó profesionalmente hace tan solo 2 años.

Asimismo, varios jugadores que no nacieron en el país centroamericano irán a representarlo. Tal como lo van a hacer Santiago Giménez, nacido en argentina pero que inició su carrera en el Cruz Azul porque su padre, Christian, fue figura del club; Brian Gutiérrez, nació en Chicago, Estados Unidos, pero sus padres nacieron en México; Álvaro Fidalgo, nació en España pero al haber llegado en 2021 al país se nacionalizó tras 5 años y decidió representar al Tri; Obed Vargas, nació en Alaska pero su padre es nació en Michoacán, México; y Julián Quiñones, que nació en Colombia pero hizo lo mismo que Fidalgo y al vivir durante 5 años en el país optó por naturalizarse azteca. image Los convocados en México para el Mundial 2026 Arqueros Raúl Rangel (Chivas) Guillermo Ochoa (AEL Limassol) Carlos Acevedo (Santos Laguna) Defensores Johan Vásquez (Genoa) César Montes (Lokomotiv Moscú) Israel Reyes (América) Jesús Gallardo (Toluca) Mateo Chávez (AZ Alkmaar) Jorge Sánchez (PAOK de Salónica) Edson Álvarez (Fenerbahce) Mediocampistas Gilberto Mora (Tijuana) Brian Gutiérrez (Chivas) Luis Romo (Chivas) Orbelín Pineda (AEK Atenas) Álvaro Fidalgo (Betis) Erik Lira (Cruz Azul) Luis Chávez (Dinamo Moscú) Obed Vargas (Atlético de Madrid) Delanteros Raúl Jiménez (Fulham) Guillermo Martínez (Pumas) Santiago Giménez (Milan) Armando González (Chivas) Julián Quiñones (Al Qadisiya) Alexis Vega (Toluca) César Huerta (Anderlecht) Roberto Alvarado (Chivas) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miseleccionmx/status/2061267078682653069&partner=&hide_thread=false No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026