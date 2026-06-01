Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 1 de junio + Agregar ámbito en









El dólar blue cerró este lunes a $1.435 para la venta, con una suba diaria de 0,35%, en una rueda marcada por el avance del tipo de cambio oficial. El mercado siguió de cerca la dinámica de los dólares financieros y el ritmo de compras del Banco Central

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. Depositphotos

El dólar blue cerró este lunes 1 de junio a $1.435 para la venta, según operadores de la City porteña consultados por Ámbito. De esta forma, la cotización informal avanzó 0,35% en la jornada y se mantuvo cerca del nivel del dólar MEP, en una rueda marcada por la suba del tipo de cambio oficial y la atención del mercado sobre las compras del Banco Central.

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El inicio de junio encontró al mercado cambiario bajo una dinámica particular: por un lado, el dólar oficial volvió a subir y se consolidó por encima de los $1.440; por el otro, el Banco Central mantuvo durante mayo una fuerte acumulación de reservas, impulsada por la liquidación del agro y por el regreso de emisiones de deuda corporativa.

En el mercado señalan que la temporada de mayor oferta de divisas por la cosecha gruesa suele aportar calma financiera hasta comienzos de julio. Sin embargo, la continuidad de esa estabilidad dependerá de la capacidad del BCRA para sostener el ritmo de compras y seguir reforzando las reservas internacionales en los próximos meses.

A su vez, el Banco Central adquirió u$s2.601 millones en mayo y acumula u$s9.756 millones en lo que va del año, por lo que quedó a un paso de alcanzar la meta anual de u$s10.000 millones en apenas seis meses. Al cierre del viernes, las reservas brutas alcanzaron los u$s48.191 millones, el nivel más alto en casi siete años.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 1 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.426 para la venta. Valor del CCL hoy, lunes 1 de junio El dólar CCL cerró a $1.491,74 , con una suba de 0,30%. De esta manera, la brecha frente al dólar oficial se ubicó en torno al 3,3%. Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de junio El dólar MEP cerró en $1.440,16, con un avance de 0,40%. Así, quedó levemente por debajo del dólar oficial, con una diferencia cercana al -0,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cerró a $1.878,50, con una suba diaria de 1,05%. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de junio El dólar cripto cerró a $1.488,28, con una variación positiva de 0,03%. Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en u$s71.468,64, con una baja diaria de 2,86%.