Javier Milei reafirmó su alianza con Israel: "El antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó"

El Presidente encabezó el plenario de la IHRA y alertó sobre el avance del odio a nivel global. También reivindicó el rol histórico de la Argentina y defendió al país de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y advirtió que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó” , al tiempo que sostuvo que “el espectro del odio sigue tan vivo como nunca” en un contexto internacional marcado por tensiones y conflictos .

Durante su exposición, el mandatario destacó que “Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA” y aseguró que eso “nos enorgullece profundamente” . En esa línea, remarcó que “el compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno” .

Además, subrayó la relación histórica del país con el Holocausto: “Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional” .

En paralelo, reconoció una dimensión controversial del pasado argentino y señaló: “Si bien acogimos a víctimas y refugiados, al mismo tiempo abrimos la puerta a criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio en nuestro territorio” .

En ese marco, destacó el rol de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno , y explicó que impulsa iniciativas para “resguardar y facilitar el acceso a archivos vinculados al Holocausto y la Segunda Guerra Mundial” , al afirmar que “cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio”.

Milei también alertó sobre la actualidad regional: “Nuestra región no está inmunizada frente al odio. Debemos entender el fenómeno del antisemitismo en profundidad” y agregó que “combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, sino defender la moral que está en la base de nuestra civilización”.

Discurso Milei IHRA Javier Milei disertó en el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Javier Milei sobre Israel: "Si cayera, luego viene Occidente”

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y sostuvo: “Fue un punto de inflexión que hizo innegable lo que muchos preferían ignorar”. En ese sentido, enfatizó: “Israel es el bastión de Occidente. Si Israel cayera, luego viene Occidente”.

Sobre esa base, profundizó su postura: “Si se llevaran puesto Israel, se van a llevar puesto a Occidente. Por ende, no solo tenemos que defender a Israel por una cuestión utilitarista, la tenemos que defender por sobre todas las cosas, porque es una causa noble”.

Finalmente, el mandatario vinculó el tema con la historia reciente argentina: “El país no es ajeno al dolor causado por el antisemitismo. Sufrimos los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la AMIA”, y concluyó que esas tragedias “todavía atraviesan nuestra conciencia nacional y continúan reclamando justicia”.