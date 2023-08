UP: campaña de Massa suma más “soldados” contra Javier Milei

Unión por la Patria (UP) cerró filas detrás de Sergio Massa para rechazar las propuestas de privatización de la salud y educación del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, mientras en la coalición oficialista se debaten diversas estrategias de cara a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, tras los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo.

A dos días de esa jornada electoral, en la que Milei resultó el precandidato más votado, el oficialismo incrementó sus críticas y marcó sus diferencias, en lo que sería una de las estrategias que impulsa la conducción de la campaña electoral de Sergio Massa en esta segunda etapa de cara a los comicios del 22 de octubre y una eventual segunda vuelta electoral en noviembre. En esa instancia, que, de darse, está pautada para el 19 de noviembre, UP planifica que sea “un mano a mano con Milei” y, por eso motivo, su misión será la de “rivalizar con esas ideas”, según indicaron desde la denominada ‘Mesa Massa Presidente’ que funciona desde el búnker de la calle Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de San Nicolás, a una cuadra de la Casa Rosada.

En la búsqueda de “construir una nueva mayoría”, como anticipó el domingo último el ministro de Economía y candidato oficialista desde el búnker Complejo C del barrio de Chacarita, donde el oficialismo se reunió a esperar los resultados de las PASO, varios dirigentes comenzaron con “la polarización entre Massa y Milei”, con el mensaje de que “el único que le puede ganar” a Milei es el exintendente de Tigre. En esa sintonía, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UP, Agustín Rossi, llamó a “desenmascarar” al aspirante presidencial de La Libertad Avanza, a quien calificó de “farsante” y criticó por expresar “ideas anacrónicas” que, en el caso de llegar al Gobierno, van a “generar dolor al conjunto de la sociedad argentina”.

El compañero de fórmula de Massa además consideró que la elección presidencial “no está cerrada” y pidió no “sobredimensionar” la elección realizada por Milei en las primarias del pasado domingo, en las que su precandidatura cosechó el 30,04% de los votos. “Yo, que no lo subestimé nunca, tampoco quiero sobredimensionarlo ahora. Nosotros sacamos el 27%, pero Milei sacó el 30%. No es Cristina (Fernández de Kirchner) que ganó (la elección presidencial) en 2011 con el 54%. Está muy lejos de esa situación”, evaluó Rossi.