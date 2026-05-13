El Senado abre el debate por la reforma electoral y Ficha Limpia asoma como el primer capítulo posible + Agregar ámbito en









El oficialismo buscará poner en marcha la discusión en comisión, aunque la oposición dialoguista pretende avanzar por separado con la iniciativa que bloquea candidaturas de dirigentes condenados. La eliminación de las PASO enfrenta fuertes resistencias.

Patricia Bullrich busca ordenar la negociación en el Senado, en medio de las diferencias internas por el tratamiento de la reforma política.

La reforma política impulsada por el gobierno de Javier Milei empieza este miércoles su recorrido en el Senado, en una discusión que ya llega atravesada por tensiones internas, diferencias con sectores aliados y un dato central: el proyecto difícilmente avance como un paquete cerrado.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el fueguino Agustín Coto, fue convocada para las 16 y será el escenario del primer intercambio formal. Allí, según anticipan en distintas bancadas, ganará fuerza la idea de darle tratamiento prioritario y separado a Ficha Limpia, la iniciativa que busca impedir que personas condenadas por delitos puedan competir en elecciones o acceder a cargos públicos.

Esa posibilidad fue conversada la semana pasada entre la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y referentes de la oposición dialoguista. La decisión, sin embargo, generó malestar en la Casa Rosada, especialmente en el sector alineado con Karina Milei, que pretende sostener la discusión integral de la reforma y evitar que el proyecto empiece a dividirse por capítulos.

Ficha Limpia, el punto con mayor consenso Dentro del oficialismo conviven dos miradas: por un lado, quienes admiten que Ficha Limpia aparece como la parte con mejores chances de avanzar en el corto plazo; por el otro, los sectores más duros que advierten que separar ese capítulo podría desactivar el resto de la reforma.

Esa incomodidad quedó expuesta la semana pasada, cuando el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, se acercó al Senado y manifestó su desacuerdo con la estrategia de tratar la iniciativa por separado. En el oficialismo temen que, una vez aprobada Ficha Limpia, la oposición pierda incentivos para acompañar los puntos más resistidos del paquete.

La oposición dialoguista, en cambio, considera que el acuerdo sigue vigente y buscará ratificarlo este miércoles durante el inicio del debate en comisión. Para esos bloques, separar los temas permitiría avanzar sobre aquello que reúne mayor consenso y dejar para una discusión posterior los cambios más complejos del sistema electoral. La eliminación de las PASO, el principal obstáculo El punto más conflictivo de la reforma es la propuesta oficial para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La iniciativa enfrenta resistencia en buena parte de los bloques y, por ahora, no reuniría los votos necesarios para prosperar. En el Senado reconocen que la eliminación lisa y llana de las PASO tiene un camino cuesta arriba. Incluso una eventual suspensión, como ocurrió en el proceso electoral anterior, tampoco tendría garantizado el acompañamiento suficiente en ambas cámaras. Ante ese escenario, en el entorno de Bullrich ya evalúan una alternativa de menor alcance: transformar las primarias en optativas, tanto para los partidos como para los ciudadanos. Esa opción aparece como una posible vía intermedia, aunque todavía no está claro si alcanzará para ordenar posiciones dentro del oficialismo y sumar respaldos opositores.