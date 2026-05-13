Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich: "Para nosotros el subte volvió a ser una prioridad"

La senadora se había quejado en un video por el estado de la red en CABA. El jefe de Gobierno recogió el guante y le contestó. Fuego cruzado con el 2027 en el horizonte.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , salió este miércoles al cruce de Patricia Bullrich , quien se había quejado públicamente por el estado del subte porteño. El alcalde realizó un repaso por las obras de su gestión al respecto y disparó: "Para nosotros, el subte volvió a ser una prioridad".

A la mañana, Bullrich lanzó un video en sus redes sociales en el que comparó la situación del subterráneo de Buenos Aires con el de otras ciudades como Santiago de Chile, haciendo énfasis en las falencias en infraestructura . "Nos pasaron por arriba", dijo la senadora libertaria, en una estocada para el alcalde de CABA.

"Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión", sostuvo.

Más tarde, Jorge Macri recogió el guante y contestó, también vía web. En una publicación en X, le habló a la legisladora y aseguró que "no pueden estar más de acuerdo con el diagnóstico" y que "durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban". No obstante, aclaró: "Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos ":

Acto seguido, realizó un repaso por algunas medidas en ese sentido: "Licitación de la línea F (la primera en 25 años), la compra de 174 coches para renovar toda la Línea B, "que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2054582348390203668&partner=&hide_thread=false Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!



- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.



- Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt — Jorge Macri (@jorgemacri) May 13, 2026

Por otra parte, Macri indicó que la Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. "Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras", indicó el funcionario.

Por último, calificó de "una vergüenza" el estado de muchas escaleras mecánicas y comentó que avanza la licitación para renovar 77 de ellas, además de la renovación de "más de 30 estaciones a nuevo".

"El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", finalizó el jefe de Gobierno.

Lejos de ser un hecho aislado, la reyerta podría anticipar el escenario 2027, donde, caído en desgracia Manuel Adorni, Patricia Bullrich se presenta como la principal alfil libertaria para dar la batalla porteña. Ante esa posibilidad, Jorge Macri busca forzar una paso con sus incómodos socios violetas.

Como contó Ámbito, el exintendente de Vicente López ya le abrió la puerta a renovar la confluencia electoral con La Libertad Avanza (LLA) el año próximo.

Su postulación para un nuevo mandato fue confirmada en su propia voz, pero la duda recae en la estrategia a seguir. En los despachos del PRO señalan que por el momento no hay un debate interno formal sobre avanzar o no en nuevo desdoblamiento y que, en caso de inclinarse por la positiva, se tomaría recién a finales del año, tal y como ocurrió en 2024.

En el partido amarillo consideran que ante el enroque Adorni-Bullrich y la interna de LLA, las posibilidades de Macri de reelegir crecen respecto a meses atrás. Y que el único vehículo posible para tal fin es una coalición. La primera opción es ir a una interna con la escudería violeta en la que puedan dirimir quién es el mejor candidato del bloque antikirchnerista. “Requiere esfuerzo de ambas partes ir juntos. Veremos, habrá que charlarlo”, dijo el mandatario porteño en diálogo con TN sobre una alianza con LLA.