Feria Francesa en Buenos Aires: más de 30 propuestas gastronómicas y entrada gratuita en el Rosedal

Organizada por Lucullus, la feria celebrará sus 15 años el 16 y 17 de mayo con pastelería, panadería, cocina francesa, música en vivo y actividades abiertas al público en el Rosedal de Palermo.

La Feria Francesa volverá el próximo fin de semana al Rosedal de Palermo con una edición especial por los 15 años de Lucullus , la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina . El evento, reprogramado por lluvias, se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo , de 11 a 18:30 h , con entrada libre y gratuita .

Consolidada como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del calendario porteño, la feria reunirá más de 30 propuestas vinculadas a la cocina francesa , entre boulangerie, pâtisserie, chocolatería, quesos y cocina de bistró. Durante las dos jornadas también habrá música en vivo, masterclasses abiertas al público y actividades culturales.

Entre las propuestas gastronómicas destacadas participarán espacios como Gontran Cherrier , con su oferta de viennoiserie y cocina francesa clásica; Laban , especializado en macarons y pastelería; Daniel Bakery , con panadería artesanal y cafetería; Le Troquet de Henry , con preparaciones de inspiración bistró; y Santi Cheese Market , enfocado en quesos franceses y picadas.

La feria ofrecerá desde croissants, pain au chocolat, canelés y éclairs hasta raclette, crepes, mousses de chocolate, sandwiches gourmet y platos tradicionales franceses. Además, habrá productos elaborados por chocolaterías artesanales y propuestas aptas para distintos públicos, incluyendo opciones vegetarianas y sin gluten.

Feria Francesa (25) Feria Francesa en Buenos Aires.

Como parte de la programación, Milkaut Professional organizará masterclasses abiertas junto a chefs invitados. El sábado 16 a las 13 h, Sébastien Fouillade realizará una clase de blanquette de bondiola de cerdo; mientras que el domingo 17 a las 13 h, Mathieu Benoit presentará le flan pâtissier junto al invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi.

La propuesta cultural también incluirá música en vivo durante ambas jornadas. El sábado 16 se presentará Agathe Cipres y el domingo 17 será el turno de Fanny Rose y los Manush, con shows a las 14 h y 16:30 h en ambos días.

Feria Francesa (18) Feria Francesa en Buenos Aires.

Cuándo y dónde será la Feria Francesa

Fecha: sábado 16 y domingo 17 de mayo

Horario: de 11 a 18:30 h

Lugar: Rosedal de Palermo, Av. Iraola y Av. Sarmiento (frente al Monumento de los Españoles)

Entrada: libre y gratuita

Con foco en la gastronomía, la cultura y las experiencias al aire libre, la Feria Francesa volverá a reunir a miles de personas en uno de los espacios verdes más visitados de la Ciudad de Buenos Aires.