El Banco Nación acompaña la implementación del FAL con una propuesta comercial exclusiva para empresas + Agregar ámbito en









El Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes empresas.

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes empresas que suscriban FAL con la entidad. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

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La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

La propuesta contempla:

Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.

Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027. Tasas Preferenciales : Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión. Beneficios para tus empleados : Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA, siempre que haya incremento de nómina.

: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA, siempre que haya incremento de nómina. Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas. Con esta iniciativa, las empresas podrán acceder a una solución que combina previsibilidad financiera, optimización de recursos y beneficios fiscales. El esquema permite planificar obligaciones futuras sin costos adicionales, dado que los aportes se descuentan de las cargas patronales vigentes, y al mismo tiempo favorece la capitalización de los fondos mediante inversiones que generan rendimientos. Además, ofrece ventajas tributarias al contemplar rendimientos exentos del Impuesto a las Ganancias.

Complementariamente, la entidad pone a disposición información clave sobre el funcionamiento del FAL y los principales aspectos que contempla la normativa vigente.

A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes que las empresas deberán tener en cuenta para su correcta adhesión y funcionamiento: Implementación obligatoria : El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y alcanzará a los empleadores del sector privado.

: El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y alcanzará a los empleadores del sector privado. Sin costo adicional : El esquema está diseñado para reorganizar aportes existentes, por lo que no implicaría un incremento real en la carga laboral de las empresas.

: El esquema está diseñado para reorganizar aportes existentes, por lo que no implicaría un incremento real en la carga laboral de las empresas. Aportes previstos : Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones y las PyMEs el 2,5%, según la normativa vigente.

: Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones y las PyMEs el 2,5%, según la normativa vigente. Período de carencia : El fondo podrá utilizarse recién a partir del séptimo mes, luego de seis aportes consecutivos.

: El fondo podrá utilizarse recién a partir del séptimo mes, luego de seis aportes consecutivos. Antigüedad mínima : Para que una desvinculación pueda ser cubierta por el FAL, el trabajador deberá contar con al menos 12 meses de antigüedad.

: Para que una desvinculación pueda ser cubierta por el FAL, el trabajador deberá contar con al menos 12 meses de antigüedad. Cobertura : El fondo podrá destinarse al pago de indemnizaciones previstas en la legislación laboral, incluyendo despidos, preavisos, fallecimiento, incapacidad y otros supuestos contemplados por la ley

: El fondo podrá destinarse al pago de indemnizaciones previstas en la legislación laboral, incluyendo despidos, preavisos, fallecimiento, incapacidad y otros supuestos contemplados por la ley Protección de los fondos : Los recursos poseen carácter inembargable y únicamente pueden utilizarse para los fines previstos por el régimen.

: Los recursos poseen carácter inembargable y únicamente pueden utilizarse para los fines previstos por el régimen. Beneficios impositivos : Los rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias y las operaciones vinculadas al fondo no están alcanzadas por IVA ni por el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

: Los rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias y las operaciones vinculadas al fondo no están alcanzadas por IVA ni por el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Elección del administrador : Cada empresa puede seleccionar la entidad administradora que considere más conveniente. Si no lo hace, la CNV podrá asignarla según la reglamentación vigente.

: Cada empresa puede seleccionar la entidad administradora que considere más conveniente. Si no lo hace, la CNV podrá asignarla según la reglamentación vigente. Excepción: Las empresas comprendidas en el régimen de la industria de la construcción (UOCRA) continuarán operando bajo su sistema actual y no estarán alcanzadas por el FAL. Con esta propuesta, el Banco reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país. Para mayor información: https://bna.com.ar/home/fal

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