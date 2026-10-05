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5 de octubre 2026 - 14:52

El Banco Nación acompaña la implementación del FAL con una propuesta comercial exclusiva para empresas

El Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes empresas.

Uno

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes empresas que suscriban FAL con la entidad. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

La propuesta contempla:

  • Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.
  • Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA, siempre que haya incremento de nómina.
  • Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Con esta iniciativa, las empresas podrán acceder a una solución que combina previsibilidad financiera, optimización de recursos y beneficios fiscales. El esquema permite planificar obligaciones futuras sin costos adicionales, dado que los aportes se descuentan de las cargas patronales vigentes, y al mismo tiempo favorece la capitalización de los fondos mediante inversiones que generan rendimientos. Además, ofrece ventajas tributarias al contemplar rendimientos exentos del Impuesto a las Ganancias.

Complementariamente, la entidad pone a disposición información clave sobre el funcionamiento del FAL y los principales aspectos que contempla la normativa vigente.

A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes que las empresas deberán tener en cuenta para su correcta adhesión y funcionamiento:

  • Implementación obligatoria: El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y alcanzará a los empleadores del sector privado.
  • Sin costo adicional: El esquema está diseñado para reorganizar aportes existentes, por lo que no implicaría un incremento real en la carga laboral de las empresas.
  • Aportes previstos: Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones y las PyMEs el 2,5%, según la normativa vigente.
  • Período de carencia: El fondo podrá utilizarse recién a partir del séptimo mes, luego de seis aportes consecutivos.
  • Antigüedad mínima: Para que una desvinculación pueda ser cubierta por el FAL, el trabajador deberá contar con al menos 12 meses de antigüedad.
  • Cobertura: El fondo podrá destinarse al pago de indemnizaciones previstas en la legislación laboral, incluyendo despidos, preavisos, fallecimiento, incapacidad y otros supuestos contemplados por la ley
  • Protección de los fondos: Los recursos poseen carácter inembargable y únicamente pueden utilizarse para los fines previstos por el régimen.
  • Beneficios impositivos: Los rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias y las operaciones vinculadas al fondo no están alcanzadas por IVA ni por el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
  • Elección del administrador: Cada empresa puede seleccionar la entidad administradora que considere más conveniente. Si no lo hace, la CNV podrá asignarla según la reglamentación vigente.
  • Excepción: Las empresas comprendidas en el régimen de la industria de la construcción (UOCRA) continuarán operando bajo su sistema actual y no estarán alcanzadas por el FAL.

Con esta propuesta, el Banco reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país.

Para mayor información: https://bna.com.ar/home/fal

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