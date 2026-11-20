Golpe de realidad para la IA: tras un debut histórico en la bolsa, Anthropic cae en Wall Street + Agregar ámbito en









Se espera que la acción mantenga su volatilidad a corto plazo mientras los inversores evalúan su valoración. Las caídas de otras tecnológicas reflejan preocupaciones sobre la salud del sector de la inteligencia artificial.

Anthropic cotiza un 9% por debajo de su precio inicial, marcando un golpe de realidad para el sector de IA. Imagen generada con IA

El desplome de Anthropic, tras su salida a bolsa, agrava el pesimismo este viernes en torno ‌al sector de la inteligencia artificial, ‌lo que evidencia que incluso una de las salidas a bolsa más esperadas tiene severos problemas para reavivar el entusiasmo de los inversores.

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Considerada cómo una de las empresas que lideran el sector de la IA, el debut bursátil de Anthropic se había considerado como un posible impulso para una industria que lucha por recuperarse, tras marcadas turbulencias en las últimas semanas.

Sin embargo, la realidad dispuso otro escenario: la acción de Anthropic cotizaba en u$s88,87, aproximadamente un 9% menos que el precio de cierre tras su estreno del jueves, lo que otorga a la desarrolladora de Claude una valoración totalmente diluida de unos u$s1,6 billones y una capitalización bursátil de u$s1,2 billones basada en las acciones en circulación.

La realidad dispuso otro escenario: la acción de Anthropic cotizaba en u$s88,87, aproximadamente un 9% menos que el precio de cierre del jueves. El detalle Los títulos podrían hallar respaldo antes de que termine el año. Según Intropic, empresa con sede en Londres que analiza los rebalanceos de índices, los fondos indexados podrían explicar hasta el 30% de las compras de acciones de Anthropic hacia fin de año.

Sin embargo, cabe destacar que la volatilidad a corto plazo podría perdurar a medida que se pierda la euforia inicial en torno a la salida a bolsa y los inversores evalúen si es sostenible una valoración de unas 40 veces las ventas de los últimos 12 meses.

"Abogamos por la paciencia con Anthropic y recomendamos evaluar la empresa a medida que publique sus resultados", afirmó Kaush Amin, responsable de inversiones en mercados privados de US Bank Asset Management, y añadió que ‌la valoración actual "supone años de rápido crecimiento". El debut tampoco contribuyó a disipar las preocupaciones generales sobre la salud del sector de la inteligencia artificial. Los principales índices de Wall ‌Street cerraron con fuertes caídas el jueves, mientras que los futuros apuntaban a nuevas bajadas para el viernes. Se espera que la acción mantenga su volatilidad a corto plazo mientras los inversores evalúan su valoración. NYSE Entre los "Siete Magníficos", Nvidia y Meta caían más de un 2% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que Amazon y Microsoft bajaban más de un 1%. Las acciones del sector de los semiconductores también se desploman: AMD y Sandisk retrocedían un 7% cada una, e Intel perdía más del ‌5 %. La atención se centra ahora de lleno en una posible salida a bolsa de OpenAI, lo que sería otra prueba importante del interés de los inversores por las acciones del sector de la IA. OpenAI indicó que podría salir a bolsa en 2027.