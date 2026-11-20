El Presidente, su hermana y el ministro de Economía volvieron a la escena pública con un raid de actividades.

El presidente Javier Milei aceleró su agenda y apariciones públicas . Después de varios días en los que la actividad del Ejecutivo estuvo signada por la presencia del Papa, el mandatario desplegó una seguidilla de discursos, entrevistas y actos. También Karina Milei multiplicó sus recorridas y apariciones, mientras que Luis Caputo volvió a ocupar espacios de exposición para defender el programa económico.

La secuencia dejó una señal sobre la necesidad del oficialismo de recuperar centralidad y volver a instalar su propio relato . Esta semana Milei participó de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, acompañado por Caputo y el canciller Pablo Quirno. Allí volvió a poner el foco en la orientación económica de su administración, con la defensa del orden monetario y la estabilidad como argumentos centrales.

La exposición presidencial continuó el miércoles, cuando r ecibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La distinción le permitió sumar otro escenario para hablar en público y -en tono académico= defender las ideas que sostienen su gestión.

En el medio, concedió una entrevista a Eduardo Feinmann, en la que insistió en el rumbo y aprovecheo para remarcar que Patricia Bullrich es su socia política. "No tengan dudas que vamos a ganar en primera vuelta" , fue una de las definiciones que intentó instalar el presidente.

El Gobierno necesita que la discusión pública vuelva a girar alrededor de sus principales banderas, en particular la economía. La visita papal había concentrado la atención institucional y mediática en una agenda que excedía las prioridades libertarias., peor por sobre todo, y más allá de lo que distintos funcionarios expresaron en on, la conversación pública sobre la estadía de León XIV giró en torno de sus críticas al modelo mileísta.

Con su finalización, Milei volvió a desplegar una actividad en la que cada escenario ofrece la posibilidad de insistir con los argumentos centrales de su programa. El jueves, el Presidente participó de la ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA. Más tarde asistió a la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango.

Karina Milei también tuvo una semana de alta exposición. La secretaria general de la Presidencia recorrió la Feria Alimentar en La Rural, visitó la Feria de Emprendedores en el Palacio Duhau y al día siguiente estuvo en la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco. Las actividades la mostraron en contacto con empresarios, emprendedores y representantes del sector privado, un circuito que el oficialismo busca incorporar a su agenda.

Karina Milei, en el Palacio Duhau.

La exposición de la hermana del Presidente tiene, además, otra lectura. Karina es una de las principales responsables de la construcción política de La Libertad Avanza y su presencia pública permite mostrar a una conducción que no se limita a Javier Milei. Caputo, por su parte, volvió a ser una de las voces centrales del oficialismo en materia económica en los últimos días.

Para este viernes, el Presidente participará junto a Karina del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en La Boca.

El despliegue también debe leerse en función del calendario político. En Balcarce 50 están en una etapa de negociaciones legislativas en la que necesitarán ordenar sus prioridades y sostener acuerdos con gobernadores y bloques aliados.