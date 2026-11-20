La energía aportó u$s1.600 millones al saldo comercial de octubre. El petróleo crudo fue el producto más exportado, con ventas que duplicaron las de un año atrás.

Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los u$s1.734 millones en octubre, con el petróleo crudo como principal producto vendido al exterior.

El sector energético volvió a posicionarse como uno de los principales motores del comercio exterior . En octubre, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 93,9% interanual y alcanzaron los u$s1.734 millones, impulsadas por el aumento de los precios internacionales y una mayor cantidad de productos vendidos al exterior. Con estos resultados, la actividad aportó u$s1.600 millones al superávit comercial del mes , equivalente al 47% del saldo positivo total .

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Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejaron el creciente protagonismo del petróleo en la generación de divisas. El crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante octubre, con ventas por u$s1.169 millones, más del doble que en el mismo mes de 2025.

Este desempeño fue determinante para que las exportaciones argentinas alcanzaran un récord mensual de u$s10.061 millones , un incremento del 26,4% interanual. En paralelo, las importaciones retrocedieron 6,7%, hasta los u$s6.668 millones, lo que permitió cerrar octubre con un superávit comercial de u$s3.394 millones, más de cuatro veces los u$s813 millones registrados un año atrás.

El crecimiento de las exportaciones energéticas estuvo explicado por una combinación de mayores precios y volúmenes. Según los datos oficiales, los precios de los combustibles y la energía exportados aumentaron 56,2% interanual , en un contexto internacional marcado por el impacto de la guerra en Irán, mientras que las cantidades vendidas al exterior avanzaron 24,8%.

El petróleo crudo encabezó el ranking de productos exportados en octubre, con u$s1.169 millones. Detrás se ubicaron la harina y los pellets de soja, con u$s910 millones, y el maíz, con u$s887 millones. Este último registró un crecimiento interanual de 139,3%.

La expansión de las ventas petroleras tuvo un peso significativo en el incremento de las exportaciones totales. De hecho, el crudo y el maíz explicaron conjuntamente más de la mitad de los u$s2.099 millones adicionales que ingresaron por exportaciones respecto de octubre del año pasado.

Entre los principales destinos del petróleo argentino durante el mes se encontraron Chile, Estados Unidos, Tailandia, China y Malasia, lo que refleja la diversidad de mercados compradores del hidrocarburo nacional.

El liderazgo del petróleo también se consolidó en el acumulado anual. Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones de crudo alcanzaron los u$s8.923 millones, superando a la harina y los pellets de soja, que generaron u$s7.891 millones.

El cambio resulta significativo frente al mismo período de 2025, cuando la harina y los pellets de soja acumulaban una ventaja de casi u$s1.800 millones sobre el petróleo crudo.

Sin embargo, al considerar el conjunto de los principales productos del complejo sojero, incluyendo porotos, aceites y otros derivados, las exportaciones sumaron u$s17.207 millones durante los primeros diez meses del año.

La energía generó un superávit de u$s1.600 millones por el aumento de las exportaciones y la caída de las importaciones

El aporte energético al saldo comercial no estuvo explicado únicamente por el crecimiento de las exportaciones. También incidió una importante reducción de las compras externas de combustibles y lubricantes.

Durante octubre, las importaciones energéticas se ubicaron en apenas u$s134 millones, con una caída del 33,2% interanual. La diferencia con los u$s1.734 millones exportados permitió alcanzar un superávit sectorial de u$s1.600 millones.

De esta manera, el balance energético representó aproximadamente el 47% del superávit comercial total de la Argentina, que alcanzó los u$s3.394 millones.

Imagen realizada con IA

La combinación de mayores ingresos por exportaciones de petróleo y menores desembolsos por importaciones de combustibles se convirtió así en uno de los factores centrales del resultado positivo del intercambio comercial.

A diferencia de lo ocurrido con el sector energético, la caída de las importaciones generales también estuvo asociada a señales de debilidad de la actividad económica.

En octubre, las cantidades importadas por la Argentina disminuyeron 17,3% interanual. En particular, las compras de bienes de capital registraron una contracción del 11,2% en volumen, mientras que las importaciones de piezas y accesorios para esos bienes cayeron 27,7%.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, vinculó esta dinámica con el estancamiento de la demanda interna, que limita las compras de insumos, maquinaria y bienes de consumo.

Según la última encuesta industrial del Indec citada por el economista, el 52,7% de las empresas identificó la falta de demanda interna como el principal obstáculo para aumentar la producción, mientras que el 11,3% mencionó la competencia de productos importados.

Las exportaciones superaron en diez meses las ventas de todo 2025

El fuerte desempeño del petróleo y de otros productos exportables contribuyó a que el comercio exterior argentino alcanzara nuevos máximos.

Entre enero y octubre, las exportaciones totalizaron u$s87.328 millones, por encima de los u$s87.111 millones registrados durante todo 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó que las ventas externas acumuladas durante los últimos doce meses llegaron a u$s102.943 millones, un nuevo récord para ese período.

Mariano Fuchila

En tanto, el superávit comercial acumulado en los primeros diez meses de 2026 alcanzó los u$s24.568 millones, más del doble de los u$s11.320 millones contabilizados durante todo el año pasado.

El crecimiento de las exportaciones se extendió a los cuatro grandes rubros del comercio exterior. En octubre, los precios de los productos exportados aumentaron 19,7% interanual y las cantidades avanzaron 5,6%.

Las manufacturas de origen industrial registraron ventas por u$s2.685 millones, con un incremento del 13,1% frente al mismo mes del año anterior. Se trató del mayor valor mensual para ese rubro desde agosto de 2011, según destacó Caputo.

En este escenario, el petróleo sobresalió tanto por su crecimiento interanual como por su posición entre los principales productos exportados. El resultado energético explicó prácticamente la mitad del superávit comercial de octubre, en un año en el que las ventas externas de crudo ya superaron a las de harina y pellets de soja.