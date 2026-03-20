El BCRA aceleró la compra de dólares: sumó u$s172 millones y las reservas subieron por primera vez en más de una semana + Seguir en









El Central registró su mayor compra diaria desde mediados de febrero, cortó siete jornadas de caída en reservas y consolidó un saldo semanal positivo.

Banco Central.

El Banco Central (BCRA) aceleró este viernes la compra de dólares en el mercado oficial y cerró la jornada con un saldo neto positivo de u$s172 millones, la cifra diaria más alta desde el 11 de febrero pasado. Con este resultado, la autoridad monetaria refuerza su sesgo comprador en un contexto de mayor oferta de divisas y avanza en la recomposición de reservas.

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El impacto se reflejó también en el stock: las reservas brutas cortaron una racha de siete caídas consecutivas y registraron un repunte de u$s106 millones, hasta ubicarse en u$s43.808 millones. Se trata de un cambio de tendencia relevante tras varios días de goteo, en medio de un escenario financiero aún exigente.

Para encontrar una compra más robusta que la de este viernes hay que retroceder al miércoles 11 de febrero, cuando el BCRA había adquirido u$s214 millones. En ese marco, la entidad acumula en lo que va del año compras netas por u$s3.783 millones, mientras que en la semana que acaba de finalizar sumó u$s485 millones, el mayor saldo positivo semanal desde mediados de febrero.

El dólar volvió a bajar y se aleja del techo de la banda El dólar oficial retomó la tendencia bajista y cerró por debajo de los $1.400, en una semana en la que acumuló una caída de $9,50. El tipo de cambio mayorista descendió a $1.390,50, lo que amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria al 17,8%, el nivel más alto desde fines de junio de 2025.

A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 en el Banco Nación, con una baja semanal de $5. En tanto, el dólar tarjeta o turista -que incluye un recargo del 30% a cuenta de Ganancias- se ubicó en $1.839,50, consolidándose como la referencia más alta dentro de los tipos de cambio oficiales.

En los segmentos financieros, el dólar MEP operó en $1.420,76 y el contado con liquidación en $1.472,20. Por su parte, el dólar blue cerró en $1.420 para la venta y acumuló una suba semanal de $5, cortando así una racha de caídas que se extendía desde hacía un mes.