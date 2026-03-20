El dólar oficial opera este viernes por debajo de los $1.400, retomando la tendencia vista en la última semana de febrero. En lo que va de la semana, la divisa estadounidense retrocede $5,5 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.
El dólar mayorista encara el cierre de la semana debajo de $1.400 y lejos del techo de la banda
Desde julio que no existía tanta distancia respecto al techo de la banda. La sorpresa estuvo por el lado del Banco Central, que ayer compró u$s132 millones, pero aun así las reservas brutas bajaron.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de marzo
El tipo de cambio mayorista cotiza en $1.394,5. Con este nivel, la cotización se posiciona a 17,5% del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubica en $1.638,52. Se trata del nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.
A nivel minorista, el dólar se vende a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.839,5.
Por otro lado, el dólar MEP opera a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.466,86. El dólar blue se ofrece a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
La pregunta por la baja de reservas
La sorpresa ayer estuvo por el lado del Banco Central, que compró u$s132 millones, pero aun así las reservas brutas cayeron u$s793 millones.
"Parte de la baja se explica por la caída en la valuación del oro (-u$s557 millones), aunque queda un residuo relevante sin explicar de unos u$s359 millones", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).
Y agregaron: "Dado que el Tesoro no tenía pagos de deuda programados, podrían haber incidido movimientos de encajes u otros factores. Habrá que esperar la publicación de datos en los próximos días para mayor claridad".
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