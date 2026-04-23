El campeón de "La Voz Argentina" realizó un llamativo pedido de ayuda que sorprendió a sus fans

Behringer se consagró campeón del reality de canto en 2025, se llevó 70 millones de pesos, un acuerdo con Universal Music Group y un auto 0 km.

El joven de 29 años realizó el pedido a través de sus redes.

Con solo 29 años, Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina (Telefe) en 2025, se llevó 70 millones de pesos, un acuerdo con Universal Music Group y un auto 0 km. Pero la vida real no le dio respiro y, lejos de los flashes, atraviesa una situación difícil.

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En las últimas horas, el artista sorprendió a sus 322 mil seguidores de Instagram con un mensaje directo y sincero: “¡Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero” , escribió en una historia.

Nico vive junto a su hermana menor —a quien cuida desde la muerte de su padre—, busca un nuevo hogar mientras el tiempo corre y el acuerdo actual llega a su fin.

El salto a la popularidad no lo alejó de los problemas cotidianos. Nico, que antes de ganar el reality cantaba a la gorra en la calle, hoy se presenta en escenarios íntimos y eventos privados , pero sigue enfrentando desafíos.

Hace unos meses, anunció que vendería el auto que ganó en La Voz para poder costear dos operaciones clave: una amigdalectomía y una septoplastía. Ambas intervenciones eran necesarias para mejorar su salud y poder grabar los dos discos que tiene en carpeta tras su consagración en el reality.

En febrero finalmente vendió el auto que había recibido como premio luego de ganar el reality de La Voz Argentina (Telefe) y con la plata que obtuvo se operó la nariz.

“Salió todo excelente familia”, escribió el cantante en una historia que compartió desde el hospital.