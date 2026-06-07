La nueva película española de Netflix que se convirtió en una tendencia global

Un caso inquietante y una investigación llena de incógnitas impulsan a esta producción que ya se encuentra entre las más elegidas.

Los thrillers policiales son de los contenidos más exitosos dentro del catálogo de Netflix . Con historias cargadas de misterio, investigaciones implacables y personajes con secretos, estas películas saben exactamente como captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

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Dentro de este gran género, apareció una producción española que rápidamente logró instalarse entre los títulos más vistos de la plataforma. Con una trama que está basada en una novela bestseller, la película combina suspenso, drama y la desesperada búsqueda por reconstruir una identidad perdida.

"La desconocida" está basada en la novela homónima publicada en 2023 por Rosa Montero y Olivier Truc. La adaptación cinematográfica fue dirigida por Gabe Ibáñez y cuenta con guion de Lara Sendim.

La historia empieza con un hallazgo desconcertante en el puerto de Barcelona, donde una mujer aparece dentro de un contenedor , atada, amordazada y sin ningún recuerdo de quién es ni de cómo llegó hasta ese lugar.

Ante esa situación interviene Anna Ripoll, una detective que asume el liderazgo de un caso que instantáneamente adquiere una dimensión mucho más compleja de lo esperado cuando la víctima demuestra una pérdida total de memoria.

Acompañada por el agente Quique Zárate, la inspectora inicia una carrera contrarreloj para reconstruir la identidad de la mujer y descubrir qué fue lo que de verdad ocurrió antes de su aparición.

La película acompaña la reconstrucción fragmentada del pasado y mientras los investigadores avanzan, la presión aumenta y el caso deja de parecer un procedimiento policial habitual para convertirse en una situación cada vez más peligrosa.

Uno de los puntos más elogiados por quienes ya vieron la película es el trabajo interpretativo de la protagonista, quien aporta una fuerte carga dramática a la historia con su excelente actuación y talento.

Netflix: tráiler de La desconocida

Embed - La Desconocida | Tráiler Oficial | Netflix España

Netflix: elenco de La desconocida