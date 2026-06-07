HBO Max sorprendió a todos con una escalofriante película de terror rioplatense + Agregar ámbito en









Una producción nacional cautiva al público de la plataforma con una historia inquietante y un oscuro misterio familiar.

Esta historia de terror promete darte pesadillas por varias noches. Freepik

El cine de terror producido en Argentina y Uruguay sigue ganando espacio dentro de las plataformas de streaming. En los últimos años, varias películas lograron trascender fronteras gracias a propuestas originales que tienen miedo psicológico, elementos sobrenaturales y leyendas urbanas de la región.

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Entre los títulos más aclamados existe una coproducción rioplatense que llegó al catálogo de HBO Max tras un recorrido exitoso por festivales internacionales. Con una historia llena de suspenso, violencia y secretos familiares, la película se convirtió en una de las opciones más elegidas por los fanáticos del horror.

El Susurro Esta película de terror no te va a dar respiro. Gentileza - HBO Max

De qué trata El Susurro "El Susurro" es un largometraje dirigido por Gustavo Hernández Ibáñez y escrito por Juma Fodde. La trama sigue a Lucía y Adrián, dos hermanos que buscan dejar atrás un pasado lleno de violencia por parte de la figura perturbadora de su padre.

Con la intención de comenzar una nueva vida, ambos llegan a una antigua mansión en el bosque que está alejada de todo. Pero lo que parece un refugio ideal pronto se transforma en una experiencia aterradora cuando descubren indicios de actividades criminales en los alrededores.

El punto de quiebre se da a partir de un hallazgo inesperado que los hace investigar a sus vecinos. A medida que avanzan en la búsqueda de respuestas, descubren la existencia de una organización clandestina que secuestra adolescentes para la producción de material ilegal. Mientras intentan sobrevivir, una antigua maldición relacionada con su historia familiar vuelve a manifestarse, borrando los límites entre el terror real y las amenazas sobrenaturales. HBO Max: tráiler de El Susurro Embed - EL SUSURRO | Trailer oficial | Ahora en cines HBO Max: elenco de El Susurro Ana Clara Guanco

Marcelo Michinaux

Luciano Cáceres

Darío Lima

Horacio Camandulle

Rasjid César

Joro Gorfain

Machu Gutiérrez

Gil Hae-yeon