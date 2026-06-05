La relación del Indio Solari con la muerte: las frases que reflejaban su filosofía

El artista falleció a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir tras complicaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson.

El Indio confirmó su diagnóstico el 12 de marzo de 2016 durante un show en Tandil.

Carlos Alberto “Indio” Solari falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir tras atravesar durante varios años un cuadro de enfermedad de Parkinson que había condicionado su salud y vida pública.

Su deceso vuelve inevitable una lectura sobre un costado que atravesó toda su obra, tanto sus letras como sus entrevistas: su manera de pensar la muerte .

Desde Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, el músico construyó un universo artístico donde lo poético convivía con lo crudo, y donde el final de la vida aparecía como una presencia constante, lejos de lo solemne y más cerca de lo cotidiano .

El Indio falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía varios años.

De acuerdo con lo que pudo saber Ámbito, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó montó un operativo frente a su domicilio de Parque Leloir y detallaron que no surgieron elementos que indiquen un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo que afectaba al artista. "Nada indica o señala otra causa de muerte", detallaron.

Su salud había sido motivo de preocupación durante el último tiempo. En febrero de 2026 su entorno debió salir a desmentir versiones que hablaban de un supuesto ACV luego de una internación para realizar controles médicos. En ese momento, los estudios descartaron otras patologías graves y recibió el alta médica.

indio

El propio Solari había hecho público su diagnóstico el 12 de marzo 2016. Durante un show en Tandil, decidió hablarle directamente al público: "Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, ¡aquí estoy! Hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás".

Un año antes, ya había adelantado en una entrevista que atravesaba un problema de salud, aunque evitó dar detalles: “No es cáncer ni sida”, dijo en aquel momento en el programa de Mario Pergolini en Vorterix, intentando frenar especulaciones.

Con el paso del tiempo, el músico volvió sobre el tema en distintas ocasiones y fue más crudo en su descripción. En 2022, durante una entrevista a "Rock FM", señaló: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

"Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor", detalló.

Y añadió: "Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.

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Las frases del Indio Solari que reflejaban su opinión sobre la muerte

La muerte, en la obra del Indio Solari, nunca fue un tema apartado. Aparece una y otra vez en sus canciones, y en sus formas de pensar la vida, casi siempre cruzada por la ironía, la poesía y una forma muy personal de entender el presente como único tiempo posible.

En una de sus letras más citadas, “La moda no es vanguardia”, escribió: "La muerte, esa tonta, me vino a buscar ayer / Vestida de negro se vino a llevar mi piel / Con una falda floreada quizá le hubiera aceptado".

En “Es hora de levantarse querido”, aparece una mirada más vitalista: "A vivir que son dos días / (descolgalos del laurel)".

En “Encuentro con un ángel amateur”, el tono es más introspectivo: "Yo ya no puedo cumplir / hazañas que prometí / Solo marchar cantando".

En “La muerte y yo”, la reflexión se vuelve más existencial: "La muerte y yo… / y siempre Dios contra todos". Otra de sus frases más recordadas pertenece a “Ropa sucia": "Vivir solo cuesta vida".

Pero además de sus letras, el artista también dejó definiciones en entrevistas que ayudan a completar su filosofía. En dialogo con Andy Kusnetzoff en "Perros de la Calle" expresó: "A la muerte no le tengo ningún miedo".

"La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años. En el presente. Y no se me ocurre pensar en eso (la muerte) y no se me ocurre saber como es nada. No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede", describió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perroscalleok/status/2062878770248269826?s=20&partner=&hide_thread=false "No sé como abarcar la muerte, es como una gloria que te excede" — INDIO SOLARI



"No le tengo miedo a la muerte (...), la pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 26 años. En el presente".



*Fragmento de entrevista con Andy Kusnetzoff en diciembre de 2025… pic.twitter.com/Jj6KWsdVLW — Perros de la Calle (@perroscalleok) June 5, 2026

En su participación en el ciclo "Caja Negra", dejó una de sus frases más difundidas: "Yo se lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo".

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Con esa frase pronunciada en Caja Negra, Carlos Alberto Solari dejó una de las reflexiones más profundas y conmovedoras de su vida pública. pic.twitter.com/CsRWO41TfH — Filo.news (@filonewsOK) June 5, 2026

Y en una de sus primeras apariciones televisivas, en 1985 en "Subterráneos de Buenos Aires (ATC)", ya había marcado una postura que lo acompañaría siempre: “La vida no se tiene que proteger entre algodones”.