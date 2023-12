El DNU de desregulación de la economía y su impacto en la actividad azucarera

“Este DNU no nos cambia nada en el actual esquema de comercialización aunque sí le pone fin de manera definitiva a esa cuota que se había establecido para no desabastecer el mercado interno que, en los hechos, ya no tenía ningún peso”, reflexionó el productor tucumano. Para el empresario, sí fue positivo llevar el dólar oficial a $800, con el que se realizan las operaciones para las exportaciones a Chile, el principal cliente del azúcar que se produce en el país. Le siguen, en orden de importancia, Uruguay, Alemania, Ecuador y Canadá. De acuerdo a los últimos datos de las exportaciones, el precio del kilo de azúcar ronda u$s1,55, mientras que en nuestro país, por efecto de la devaluación del 118% y la suba de los precios, se cotiza a u$s1,45, en promedio. Con este escenario, habrá que esperar unos meses hasta que se “tonifique” el valor local, puesto que para algunos empresarios será más tentador abastecer el mercado internacional, en detrimento del local, en un momento en que el Estado se retiró de todo de tipo de controles y regulaciones.