21 de agosto 2025 - 08:27

El Gobierno aprobó el presupuesto 2025 de Aerolíneas Argentinas con un superávit financiero proyectado en $35.000 millones

La Resolución 1205/2025 del Ministerio de Economía avaló el plan de acción y presupuesto de la línea de bandera para este año, con ingresos corrientes estimados en más de $2,5 billones y un resultado operativo positivo de $59 mil millones.

El Gobierno aprobó el presupuesto 2025 para Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo con el detalle oficial, los ingresos de operación para este ejercicio se estiman en $2.524.250 millones, mientras que los gastos operativos alcanzarán los $2.465.125 millones. Como resultado, la empresa prevé una ganancia de operación de $59.124 millones.

Informate más

En cuanto al resultado económico, que refleja la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, la proyección asciende a un ahorro de $32.195 millones. A esto se suman recursos de capital estimados en $98.541 millones y gastos de capital por $95.118 millones, lo que consolida un resultado financiero superavitario para la línea aérea de bandera.

La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y establece que el presupuesto aprobado se ajustará a las planillas publicadas en los anexos oficiales disponibles en la web del Boletín Oficial. De esta forma, el Gobierno formalizó las previsiones financieras de la compañía, en un año en el que el rol de Aerolíneas Argentinas vuelve a estar en el centro del debate sobre el transporte aéreo y el manejo de las empresas públicas.

El presupuesto contempla un superávit de $35.000 millones.

El Gobierno pretende reducir gastos

Por su parte, desde la cartera liderada liderada por el ministro Luis Caputo especificaron que los ingresos corrientes rondarán en $2.534.055.729.663 y los gastos en $2.501.860.411.440, lo que supondría un “ahorro económico” aproximado de $32.195.318.223.

A su vez, en lo que respecta a capitales, quedó definido que los recursos implicarían $98.541.881.476 y los gastos $95.118.364.687, con un “superávit” de $ 35.618.835.012. Desde la asunción de la gestión de Javier Milei, la aerolínea de bandera argentina está atravesando un proceso de reducción de costos para alcanzar un equilibrio fiscal.

La resolución que aprueba el presupuesto de Aerolíneas Argentinas

Resolución 1205/2025

