Después de dos meses, Brasil levantó una sanción a Aerolíneas Argentinas que impedía ampliar sus operaciones

La decisión de la ANAC brasileña se había tomado en junio luego de detectar irregularidades administrativas en la documentación.

Brasil levantó una sanción a Aerolíneas Argentinas que podrá ampliar sus operaciones en el país.

Después de dos meses, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) levantó la sanción que le había impuesto a Aerolíneas Argentinas en junio que le prohibía abrir nuevos destinos y aumentar la cantidad de vuelos en el país vecino.

La medida de la ANAC brasileña se había dispuesto el pasado 20 de junio a través de la resolución 17.252 al detectar irregularidades administrativas en la documentación de Aerolíneas, algunas de ellas originadas en 2021 y nunca corregidas.

Estas irregularidades no estaban vinculadas a la seguridad operativa sino que implicaban faltas en la gestión documental y cumplimiento normativo. En detalle, se observó que hubo vuelos de pasajeros registrados como de carga y vuelos comerciales declarados como simples traslados.

Si bien las autoridades aéreas intimaron en distintas ocasiones a la empresa para corregir estas situaciones, no recibieron respuesta y finalmente impusieron esta sanción administrativa . Si bien no afectaba vuelos programados ni la operación diaria, impedía que Aerolíneas incorporara nuevas rutas o incrementara frecuencias en los cinco aeropuertos brasileños en los que opera actualmente.

Los vuelos que funcionan en este momento son Río de Janeiro , San Salvador de Bahía, Brasilia, Curitiba y Florianópolis con un total de 88 operaciones semanales , un mercado clave por su alta demanda de turismo emisivo y receptivo.

Aerolíneas Argentinas cumplió las exigencias de la ANAC brasileña y se levantó la sanción

Luego de la sanción, desde Aerolíneas Argentinas aceleraron las presentaciones y correcciones exigidas por la ANAC y una vez que se cumplieron los requisitos se levantó la restricción para habilitar nuevamente la solicitud de rutas y ampliar la presencia en el mercado aéreo brasileño.

Voceros de la línea aérea remarcaron en su momento que la medida “no afectaba la seguridad de las operaciones, sino que respondía a aspectos administrativos”.

La normalización de la situación permitirá a la compañía retomar planes de expansión en rutas como San Pablo, Porto Alegre y Recife, que habían quedado en pausa a la espera de la resolución de la ANAC.