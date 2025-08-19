Lluvia de críticas al plantel de Peñarol por comportamiento inadecuado en el avión que trajo al plantel a Buenos Aires







La empresa cuestionó que los jugadores saltaran y golpearan los asientos durante el viaje previo al duelo de Copa Libertadores contra Racing.

Los jugadores de Peñarol saltaron y golpearon los asientos durante el vuelo hacia Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas criticó al plantel de Peñarol por su comportamiento durante el vuelo hacia Buenos Aires, en la previa del partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing. El equipo uruguayo protagonizó un episodio polémico al llegar al país, generando repercusión en redes y cuestionamientos sobre su conducta a bordo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al grupo en la parte posterior del avión, cantando una arenga típica de cancha: “Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión”. En medio de los cantos, los jugadores golpean los asientos y los zarandean, mientras que Maximiliano Olivera, capitán del equipo, llegó a pararse sobre una butaca y saltar sobre el respaldo.

Embed Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.

Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025 Aerolíneas Argentinas utilizó el video para expresar su malestar con el plantel profesional. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, publicaron en su cuenta oficial de X, en clara alusión a la canción entonada por los futbolistas.

En otro pasaje del comunicado, la empresa estatal fue contundente: “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”. Además, la publicación mencionó la cuenta oficial del club uruguayo.

Seguridad en riesgo y silencio de Peñarol Según la compañía, el hecho de que los jugadores saltaran y se movieran sin cinturón de seguridad representó un riesgo para todos los pasajeros. En el video incluso se observa a una tripulante de cabina intentando calmar la arenga.

Hasta el momento, la institución de Montevideo no respondió al comunicado de Aerolíneas. El episodio, sin embargo, sumó tensión a la previa del partido frente a Racing. peñarol racing libertadores Racing y Peñarol disputarán esta noche el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. @Libertadores Racing y Peñarol se enfrentan por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores Racing recibe este martes a Peñarol a las 21:30 en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Gustavo Costas está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para pasar a la siguiente ronda, ya que en la ida cayó por 1-0 en Montevideo. La academia viene de perder por 2-1 ante Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con un equipo con varios nombres suplentes pensando en el partido de esta noche. Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de caer 2-1 con Boston River, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de Uruguay. El entrenador disputó este encuentro con un equipo alternativo salvo en el caso del mediocampista argentino Eric Remedi.