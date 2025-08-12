Detuvieron a una azafata en Ezeiza por contrabando de joyas, relojes y celulares de alta gama







La mujer de 64 quedó detenida y además se encontraron dólares y euros en su domicilio. Afirmó que se le ofreció trasportar los objetos a cambio de una suma de dinero.

El hecho se produjo durante los controles de rutina en el preembarque del vuelo N° 1304 de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, EEUU. Ministerio de Seguridad (Prensa)

Una azafata fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto de Ezeiza por intentar contrabandear diez celulares de alta gama, relojes y joyas por $58 millones, según fuentes del Ministerio de Seguridad.

La mujer, de 64 años, intentaba contrabandear esos objetos y también encontraron monedas de oro. Tras un allanamiento realizado en su domicilio, además se incautó una importante suma de dinero en efectivo.

El hecho se produjo durante los controles de rutina en el preembarque del vuelo N° 1304 de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, EEUU.

Una azafata intentó contrabandear relojes, celular y más contrabando ezeiza Efectivos de la PSA realizaron un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde secuestraron u$s93.920 dólares. Ministerio de Seguridad (Prensa) Mediante una inspección con rayos X, los oficiales detectaron en el equipaje de mano de la tripulante una serie de objetos sospechosos. Al revisar sus pertenencias, encontraron joyas, relojes y monedas de color dorado.

Luego de ser consultada sobre su procedencia, la mujer afirmó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambio de una suma de dinero. Posteriormente, se inspeccionó la valija despachada en bodega, donde se hallaron los diez teléfonos celulares, que la azafata dijo transportar para su reparación.

contrabando ezeiza En la valija despachada se hallaron diez teléfonos celulares de alta gama que dijo transportar para su "reparación". Ministerio de Seguridad (Prensa) Una verificadora de la Aduana confirmó, mediante un informe, que varios de los objetos dorados eran de oro, con un valor estimado en u$s47.000. Además, se determinó que una cadena plateada era de oro blanco con incrustaciones de diamantes y que los relojes eran originales de una marca de lujo. Al día siguiente, efectivos de la PSA realizaron un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde secuestraron un teléfono celular más, u$s93.920 dólares y 15.730 euros en billetes de distintas denominaciones. Cómo sigue la causa La tripulante de cabina fue imputada por tentativa de contrabando y se le prohibió la salida del país mientras avanza la causa. La mujer, de 64 años, fue detenida y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 05, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante.