Guillermo Francos buscó mostrar alivio y habló de un "empate" por los vetos en el Congreso







El jefe de Gabinete reconoció "la situación que atraviesan los jubilados", pero sostuvo que el sistema actual "no tiene ningún tipo de financiamiento".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso en una nueva edición del Council de las Americas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la sesión en la Cámara de Diputados, en la que la oposición logró mantener la ley de Emergencia en Discapacidad y se ratificaron los vetos a los aumentos jubilatorios. Al exponer en una nueva edición del Council de las Américas, que se desarrolla este jueves en el Hotel Alvear, el funcionario sostuvo que lo ocurrido en el Congreso fue "un empate".

"Al final sacamos un empate, la semana pasada nos habían goleado y esta semana sacamos un empate", sostuvo ante la mirada atenta de los empresarios que se dieron cita convocados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"La ley de jubilaciones tuvimos más acompañamiento y conseguimos frenar la insistencia en el veto presidencial y no va a haber aumento de jubilados que tampoco el Estado podía afrontar", expresó.

El jefe de Gabinete aprovechó para apuntar contra la oposición en el Congreso: "Aprobaron, sin tener en consideración ningún tema presupuestario, de costos, una ley que implica un costo que el Estado no puede pagar porque no tiene presupuesto para hacerlo. Irresponsabilidad. Esas son las disputas que nosotros tenemos en el congreso".

En la misma línea, expresó: "No es que el Gobierno es insensible, todos sabemos la situación que atraviesan los jubilados, pero a través de sucesivas prórrogas el Estado pasó a tener el doble de jubilados, quién puede explicar cómo resiste este sistema de jubilaciones que no tiene ningún tipo de financiamiento".

El mensaje de Luis Caputo a los mercados tras el revés legislativo: "No nos vamos a mover un ápice del plan económico" Con un PDF en el que comparó las principales variables económicas del 2023 vs la actualidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios de lo sucedido en la Cámara de Diputados y le quitó relevancia: "Esto es una situación más, ya habíamos hablado hace meses. Cuanto mejor nos vaya económicamente, más ataques vamos a padecer y estábamos preparados para esto". "Además lo vemos como algo casi natural, en el sentido de que la Argentina está en un proceso de cambio revolucionario. Lo está mirando el mundo entero y naturalmente toca intereses, esto es una obviedad. De manera que genera tanta atención al mundo, Nosotros vemos obstáculos de corto plazo, no cambia para nosotros el mediano y largo plazo. No nos vamos a mover un ápice de lo que es nuestro programa económico", sentenció el ministro.