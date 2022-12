El médico brujo Dr. John y sus “cosas que así suceden”

A fines de los ’60 Mac Rebennak, pianista, compositor y sesionista de artistas como Elvis y Cher, se reinventó a sí mismo con el nombre del médico brujo Dr. John, gran sacerdote experto en los sonidos del vudú de Nueva Orleans y sus alrededores. Con ese personaje logró obras maestras como el álbum “Gris Gris, The Night Tripper” y empezó una larga carrera tocando con todos los grandes del jazz, rock pantanoso, blues y country, hasta su muerte en 2019. En los últimos años había aggiornado su sonido gracias al apoyo de jóvenes astros de rock con discos como “Locked Down” (2012), pero en los meses previos a su deceso se encerró con sus amigos más cercanos para una serie de sesiones en estudio con el énfasis puesto en el country y sus raíces sonoras, incluyendo algunas remakes de sus propios clásicos. En “Things Happen That Way” hay homenajes a Johnny Cash con “I’m So Lonesome I Could Cry”, y al Hank Williams de “Ramblin’ Man” y otros covers sorprendentes, como el “End of the line” de The Traveling Wilburys, la superbanda que unió brevemente a Bob Dylan con George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lyne y Tom Petty. También hay temas nuevos cantados junto a Willie Nelson y su hijo Lucas, quien también participa de una nueva versión del groove sobrenatural de Dr. John, “I Walked With Guilded Spirits” en un disco a la altura de la despedida de un auténtico grande.