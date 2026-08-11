El provocador cartel de Florida contra Zohran Mamdani en Times Square: "Gracias por los empleos"

La Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña contra el alcalde de Nueva York y cuestionó sus políticas fiscales por el éxodo de empresas, familias y riqueza.

La Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña para cuestionar las políticas económicas del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña contra Zohran Mamdani en pleno Times Square usando un irónico mensaje de agradecimiento para cuestionar las políticas económicas de Nueva York. El cartel digital afirma “Thanks for the jobs!” y sostiene que las decisiones del alcalde favorecen el traslado de empresas, familias y capitales hacia Florida.

La publicidad fue instalada en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste , en Manhattan, y presenta a Mamdani como “desarrollador económico del año”. Debajo de esa referencia aparece la frase “Thanks for the jobs!”, que en español significa “Gracias por los empleos”.

La iniciativa forma parte de Free Enterprise Florida , una campaña más amplia impulsada por la Cámara de Comercio de Florida para defender el libre mercado y cuestionar una mayor intervención del Estado en la economía.

Según informó Fox News, la organización sostiene que las políticas fiscales y socialistas de Nueva York están impulsando la salida de empresas, riqueza y familias hacia Florida.

La Cámara de Comercio de Florida respaldó su argumento con cifras que atribuyó a información migratoria del IRS. Según esos datos, Florida incorpora u$s2,4 millones por hora en ingreso tributable neto , mientras que Nueva York pierde aproximadamente u$s1,1 millones por hora .

La organización sostiene que el éxodo de empresas, familias y capitales desde Nueva York beneficia a Florida.

La entidad también aseguró que Florida suma 551 residentes netos por día, mientras Nueva York registra una pérdida de 115 habitantes diarios.

La crítica de la Cámara de Comercio de Florida

Mark Wilson, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, explicó a Fox News que la intención del cartel es agradecerle a Mamdani por “los empleos, las compañías y la gente que están expulsando de Nueva York”, en referencia a quienes, según sostuvo, terminan instalándose en Florida.

Wilson afirmó que Estados Unidos atraviesa “una encrucijada” entre la libertad económica y políticas que atacan la libre empresa. Desde esa perspectiva, cuestionó las medidas promovidas por el alcalde neoyorquino y las presentó como un riesgo que excede las fronteras de la ciudad.

“Lo que está haciendo el alcalde Mamdani es peligroso para el país. Es malo para los neoyorquinos. Es malo para Nueva York. Es muy dañino para el país”, afirmó el empresario.

La alcaldía de Nueva York rechazó las críticas y aseguró que la economía de la ciudad se encuentra fuerte.

La organización también estableció una comparación entre los presupuestos de ambos estados. De acuerdo con un comunicado citado por Fox News, el presupuesto del estado de Nueva York es más del doble que el de Florida.

Además, el presupuesto municipal de Nueva York supera en más de u$s8.000 millones al presupuesto completo del estado de Florida.

El argumento sobre los impuestos

Wilson sostuvo que el aumento de la presión tributaria puede acelerar todavía más la salida de personas y empresas de los lugares donde se implementa: “Lo que hacen personas como el alcalde Mamdani es querer aumentar los impuestos a la gente que queda, lo que acelera todavía más la salida de personas de lugares como Nueva York”, señaló.

El director ejecutivo también afirmó que Florida redujo impuestos más de 50 veces durante los últimos 15 años y que, pese a esas reducciones, alcanzó niveles récord de ingresos públicos debido al crecimiento de su población y de la actividad económica: “Cuando la economía crece, la recaudación crece. Así funciona la libre empresa”, sostuvo Wilson.

En otra de sus declaraciones, calificó la agenda socialista de Nueva York de manera contundente: “suena loca porque es loca”.

Qué respondió la alcaldía de Nueva York

El gobierno de Nueva York rechazó la interpretación de la Cámara de Comercio de Florida y defendió el desempeño económico de la ciudad durante la gestión de Mamdani.

En una declaración enviada a Fox News, un portavoz de la alcaldía aseguró: “Según cualquier métrica, la economía de la ciudad de Nueva York bajo el alcalde Mamdani está tan fuerte como nunca. Esperamos seguir haciendo crecer la economía mientras garantizamos que los neoyorquinos de clase trabajadora se beneficien de ese crecimiento”.

De esta manera, el enfrentamiento quedó planteado entre dos modelos económicos contrapuestos: mientras Florida utiliza la salida de población y capitales de Nueva York como argumento para defender una menor presión fiscal, la administración de Mamdani sostiene que la economía de la ciudad continúa mostrando fortalez

Florida anticipó nuevas campañas

Wilson explicó que Nueva York fue elegido como primer objetivo porque, según su visión, la administración de Mamdani está llevando a la ciudad en una dirección perjudicial para sus habitantes.

Sin embargo, la campaña podría extenderse a otros puntos del país. El directivo mencionó a Chicago, California y Minneapolis entre los posibles próximos lugares en los que la organización buscará cuestionar políticas que considere contrarias a sus principios.: “Vamos a seguir destacando lo que funciona”, afirmó Wilson.

El empresario vinculó finalmente la campaña con una discusión más amplia sobre el rumbo económico de Estados Unidos. Según su planteo, si el país adopta políticas basadas en la libre empresa durante los próximos años, podría alcanzar un crecimiento del 3% del PIB y recuperar, en su visión, “el rumbo que necesita”.