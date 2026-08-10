Julio Garro fue imputado por enriquecimiento ilícito y fraude en una causa por loteos ilegales en La Plata

El exintendente quedó formalmente imputado junto con otros exfuncionarios de su gestión. La investigación también alcanza a Oscar Negrelli, María José Botta, Luis Barbier y otros exintegrantes del gobierno municipal. La causa analiza presuntas irregularidades en la autorización de desarrollos inmobiliarios y una eventual afectación ambiental.

Julio César Garro fue intendente de La Plata entre 2015 y 2023. La Justicia investiga presuntas irregularidades en la autorización de loteos y desarrollos inmobiliarios durante su gestión.

El exintendente de La Plata Julio César Garro fue imputado por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público , en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con loteos y desarrollos inmobiliarios durante su gestión.

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La misma imputación alcanza a su exjefe de Gabinete, Oscar Negrelli , y a la entonces secretaria de Planeamiento municipal, María José Botta , quienes ya se presentaron ante la fiscalía y fueron notificados formalmente de su situación procesal.

La investigación también contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva , en los términos de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General de Ambiente N° 25.675.

El expediente está a cargo del fiscal Juan Menucci , titular de la UFI N°5, luego de la reasignación de la investigación dispuesta el 24 de julio. La causa tramita ante el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia .

Entre los exfuncionarios alcanzados por la investigación también figura Luis Esteban Barbier , quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas durante la gestión de Garro. El exfuncionario debía comparecer el 7 de agosto, pero informó que se encuentra de viaje y que regresará el 14 de agosto.

Además, resta la comparecencia de Leandro Ronga y Marcela Rogg, prevista para este lunes 10 de agosto entre las 9 y las 10, mientras que Augusto Sciarretta y Marcelo Gustavo Genoro fueron citados para este martes 11 de agosto, en el mismo horario.

Todos los involucrados son investigados bajo la misma calificación legal: enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.

La condición de imputado no implica una declaración de culpabilidad y la causa continúa en etapa de instrucción.

Cómo comenzó la investigación contra los exfuncionarios de La Plata

La causa, conocida como “Loteos ilegales”, se inició a partir de una denuncia presentada en octubre de 2024 por la gestión del actual intendente de La Plata, Julio Alak, ante la Justicia penal.

La presentación apuntó contra funcionarios de la administración municipal que gobernó entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2023 y planteó presuntas irregularidades en la autorización de urbanizaciones.

Según la denuncia, durante ese período se habrían habilitado desarrollos inmobiliarios sin contar con la correspondiente convalidación legal y técnica exigida por la normativa provincial. También se investiga una posible omisión de controles y una eventual afectación del cordón frutihortícola de La Plata.

El expediente ya cuenta con más de 14 cuerpos y continúa bajo investigación. La fiscalía analiza tanto la actuación de los exfuncionarios municipales como la participación de otras personas vinculadas con los desarrollos cuestionados.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien fue apartado luego de un pedido de recusación basado en cuestionamientos por presuntas “demoras e inacción” durante la instrucción. Tras ese planteo, el expediente pasó a la UFI N°5, encabezada por Menucci.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la Municipalidad de La Plata, existen aproximadamente 450 loteos ilegales distribuidos en distintos barrios de la ciudad.