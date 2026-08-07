La revelación de Nicolás Tagliafico sobre su futuro en la Selección argentina: "Creo que fue mi último Mundial"

El lateral izquierdo afirmó que no cree llegar físicamente en condiciones para la próxima Copa del Mundo. Además, valoró el subcampeonato conseguido en Nueva York y habló de un futuro retiro.

Luego del subcampeonato mundial con la Selección argentina y de disfrutar unas vacaciones familiares, Nicolás Tagliafico regresó a Francia y realizó una transmisión por Twitch. Allí habló sobre su continuidad en el equipo nacional y aseguró que probablemente haya disputado su última Copa del Mundo.

“Lo valoré mucho más, quizás porque fue el último. Creo que fue el último, ya no me da para otro . Sentí que jugué el mundial antes de empezar el mundial”, contó el jugador de Olympique de Lyon en su transmisión en vivo.

El ex Independiente aseguró que físicamente “no le daría” y que deberá analizar cuál es el mejor momento para retirarse , para hacerlo por su cuenta y que no lo “saquen” si su rendimiento baja.

“La carrera del futbolista es corta y uno piensa ‘ que no llegue más la última etapa’ , pero llega. Hay que tomárselo con calma y saber que uno dio todo y más pero todo tiene un final, dice el tema”, continuó.

Tagliafico cumplirá 34 años el 31 de agosto y su intención es seguir el ejemplo de Javier “Pupi” Zanetti , exdefensor argentino que se retiró a los 40 años. Aunque, entre risas, dijo: “No sé si llegó tampoco” .

Nicolás Tagliafico fue el encargado de marcar al joven Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. FIFA

El Mundial y la final contra España

Sin dejar pasar el tema, Tagliafico se refirió al Mundial 2026 y a la final disputada contra España el 19 de julio que terminó con derrota 1-0 para los argentinos en Nueva York. " Nos tenemos que quedar con esa alma que nunca dejó de intentar. Fue una locura. Con Egipto la vi negra. Dije: '¿Y ahora?'. Pero esa resiliencia de seguir, por ahí sin grandes cosas, pero con corazón. Pasar todos los partidos así te desgasta muchísimo", describió el jugador.

En ese sentido, el surgido de Banfield sobre la final del mundo reconoció: "No quiero que parezcan excusas, pero a la final llegamos agotados física y mentalmente. España jugó muy bien y fue merecido ganador. Nosotros lo hicimos mal".

A pesar del nivel del rival, Tagliafico no pasó por alto las condiciones de la cancha. "El campo de la final fue malo. El MetLife estaba seco. Un calor hacía, jugamos temprano por factores televisivos", describió.

"La dorada ya la tenemos, la de 2022. Y acá tenemos esta, hay que estar orgullosos del Mundial que se hizo; no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas. Hay que darle importancia, hay que saber perder y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo", continúo el defensor. Y agregó: “Te queda esa sensación de que la vara quedó alta. Es difícil, ya tiene que haber recambio. Van a venir jugadores nuevos, no va a ser fácil mantener ese nivel”.

Nicolás Tagliafico ya es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia de la Selección argentina por la FIFA. @tagliafico3

El futuro de Tagliafico luego del retiro

Además de considerar que su ciclo mundialista pudo haber llegado a su fin, Tagliafico también habló de sus planes a futuro. "Estoy de a poquito haciendo el curso de entrenador. Pero está cada vez más difícil", comenzó.

“Tenés que manejar un grupo, saber de táctica, porque los jugadores de fútbol están cada vez más difíciles. No son como los de antes, que había mucho más disciplina, escuchar y trabajar. Ahora los jóvenes, no digo vagos, están siendo más estrellas, más desobedientes. Y eso, en mi caso, si soy entrenador algún día, seré más clásico, será difícil. No quiero decir que no se pueda, pero el fútbol va ahora más para ese lado", concluyó el lateral izquierdo campeón del mundo en 2022.