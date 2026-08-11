Cómo afecta el eclipse solar a la temperatura y clima de esta semana

Groenlandia, Islandia, Rusia y parte de España y Portugal tendrán un enfriamiento temporal, con variaciones en el viento y un aumento de la humedad.

El eclipse no será visible desde Argentina u otros países de América del Sur.

Hoy será el eclipse solar total de 2026, un fenómeno astronómico que podrá verse desde distintos puntos del hemisferio norte.

La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña parte del noroeste de Portugal , donde la Luna cubrirá por completo al Sol durante unos minutos.

Además del oscurecimiento del cielo, la disminución repentina de la radiación solar tendrá efectos meteorológicos temporarios en las zonas alcanzadas por la sombra. La temperatura podrá descender y se registrarán cambios en la velocidad del viento y la humedad .

Los mayores efectos sobre las condiciones meteorológicas se esperan dentro de la franja de totalidad , donde la Luna bloqueará completamente el Sol durante menos de dos minutos en la mayoría de los puntos.

El recorrido comenzará sobre Groenlandia y continuará hacia Islandia . Luego, avanzará por el Atlántico Norte hasta alcanzar el norte de Rusia y seguirá hasta llegar a la península ibérica, especialmente al norte de Portugal y España.

Al disminuir la radiación solar, la superficie terrestre recibirá menos energía y comenzará a enfriarse. Eso se trasladará al aire cercano al suelo y puede generar una temperatura más baja durante el fenómenos y algunos minutos después del momento de máxima oscuridad.

El descenso será más importante cuando el cielo esté despejado y cuando el Sol se encuentre suficientemente alto, mientras que la nubosidad puede reducir el efecto.

En eclipses anteriores, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) registró caídas de entre 8 y 14 grados Fahrenheit, es decir, aproximadamente 4,4 a 7,8 °C.

En el norte de Rusia se producirá alrededor del mediodía, cuando la radiación solar todavía puede ser intensa. En cambio, en Groenlandia e Islandia llegará durante la tarde, mientras que en España y el extremo noroeste de Portugal ocurrirá poco antes del atardecer.

El viento también puede responder al enfriamiento. Cuando la superficie pierde radiación solar, el aire próximo al suelo baja su temperatura y cambia la circulación que se produce entre las distintas capas de la atmósfera.

Ese proceso puede provocar una disminución temporaria de la velocidad del viento y también modificaciones en su dirección.

Durante el eclipse total de 2017 en Estados Unidos, por ejemplo, distintas mediciones registraron una reducción promedio de alrededor de 9,6 kilómetros por hora en la velocidad del viento.

Además, aumenta la sensación de humedad. Al bajar la temperatura del aire, esta se acerca al punto de rocío, es decir, al nivel en el que el vapor de agua comienza a condensarse. Como consecuencia, el ambiente puede sentirse más húmedo.

Cómo estará el clima en Argentina

Argentina quedará fuera de la trayectoria del eclipse solar total del 12 de agosto, por lo que no será visible desde el país y tampoco provocará un descenso de temperatura asociado al fenómeno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una jornada fría para hoy, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 12°C.

Durante el día, la probabilidad de precipitaciones será baja a moderada, con valores que llegan hasta el 40% en la tarde. Algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h durante la noche.

Para el jueves 13, prevé nuevamente una máxima de 12°C y una mínima de 8°C, con probabilidades de precipitación de hasta 40% durante la tarde y la noche y vientos de entre 8 y 12 km/h.

El panorama comienza a mostrar un leve ascenso térmico hacia el final de la semana. Para el viernes 14, la previsión marca una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, con baja probabilidad de lluvias y vientos que podrían ubicarse entre 7 y 22 km/h, según el momento del día.

El sábado 15 y el domingo 16, las temperaturas subirán nuevamente. El SMN anticipa máximas de 16°C y mínimas de 12°C el sábado y 13°C el domingo, con baja probabilidad de precipitaciones.