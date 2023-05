El rol de China como prestamista de última instancia genera dudas

El swap de monedas entre los bancos centrales de Argentina (BCRA) y de China (PBoC) cobra cada día más relevancia a raíz de la crisis cambiaria vinculada con la débil posición de reservas internacionales. Pero el creciente uso de distintos mecanismos de financiamiento y rescate por parte del Gobierno chino conlleva varias aristas, amén de ser una cuña en la puja global con EE.UU., a quien Argentina ruega interceder con el FMI para que le libere fondos frescos. Hay ya varios documentos e investigaciones sobre el creciente rol de China como prestamista de última instancia y, sobre todo, acerca de la red de préstamos de rescate vía líneas de intercambio de divisas (swap) a países en dificultades a través del PBoC. Pero días atrás se conoció otro documento sobre el tema elaborado por economistas del Banco Mundial, de la Universidad de Harvard y el Instituto Kiel que no solo siembra dudas sobre la transparencia de las operaciones sino que alerta por sus implicancias en el sistema financiero y monetario internacional (“China as an International Lender of Last Resort” de Horn, Parks, Reinhart y Trebesch).