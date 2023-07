Elton John y su esposo declaran en el juicio contra Kevin Spacey por agresión sexual

Tanto John como Furnish testificaron por separado a través de un enlace de video. Fueron llamados a testificar sobre la presencia de Kevin Spacey en el baile anual White Tie and Tiara de la pareja a principios de la década de 2000 y sobre si Spacey alguna vez había visitado su casa en Windsor aparte del baile.

Se le preguntó si reconoció a una de las presuntas víctimas que acusó a Kevin Spacey de agresión sexual y dijo que no reconoció al hombre ni su nombre . (El hombre no puede ser identificado públicamente por razones legales).

John dijo que recordaba la llegada de Spacey al evento en 2001 porque “llegó de corbata blanca. Llegó en un jet privado y fue directo al baile”, dijo John a la abogada de la acusación, Christine Agnew KC.

Cuando Agnew preguntó si Spacey había venido directamente del avión privado, John respondió con una sonrisa: “Supongo que sí. No creo que llevara corbata blanca en un vuelo comercial”.

"Uno nunca sabe, supongo", dijo Agnew secamente.

El cantante de “Tiny Dancer” también testificó que Spacey se había quedado a dormir en su casa en Windsor después del baile, pero que no lo había visitado en ninguna otra ocasión.

Furnish también fue interrogado sobre la presencia de Spacey en el baile. Furnish testificó que Spacey solo había asistido a uno de los bailes, en 2001.

Presionado sobre si el actor de "House of Cards" había asistido alguna vez al baile en algún otro año, Furnish insistió en que no lo había hecho. Furnish dijo que había revisado el archivo de fotos y que no pudo encontrar ninguna fotografía de Spacey en el evento en ningún año excepto en 2001.

Cuando se le preguntó si hubiera sido posible que Spacey hubiera asistido al baile y no hubiera sido fotografiado, Furnish respondió que si una "estrella de la magnitud de Kevin Spacey" hubiera aparecido y se hubiera negado a ser fotografiada, habría resultado en una "situación imposible" para la fundación.

“Nunca sucedió”, dijo Furnish. “Se entendió que estábamos promoviendo una organización benéfica que involucra la erradicación del estigma en torno a la enfermedad y si una celebridad quería venir, sería fotografiada y aparecería en OK”.

También se le preguntó a Furnish si reconocía a una de las presuntas víctimas de Spacey, a lo que respondió que sí. “Era un poco descarado, siempre tenía una sonrisa descarada en su rostro”, dijo Furnish sobre el hombre. “Siempre puedes participar en bromas juguetonas con él”.

Cuando se le preguntó si pensaba que el hombre era "guapo", Furnish respondió: "Era muy guapo".

Spacey se declaró inocente de 12 cargos de agresión sexual contra cuatro hombres en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido. El caso, que se encuentra en su cuarta semana, continúa.