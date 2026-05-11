Irán califica de "legítima y generosa" a su propuesta para poner fin a la guerra con EEUU y reclama reabrir el estrecho de Ormuz

El vocero de la Cancillería iraní calificó como “legítima y generosa” la propuesta de Teherán para desescalar el conflicto. Además, exigió el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei asegura que su propuesta es justa.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este lunes que la propuesta iraní para poner fin a la guerra con EEUU y reabrir el estrecho de Ormuz constituye una iniciativa “legítima y generosa” orientada a garantizar la estabilidad regional.

“El pedido de Irán es legítimo: exigimos el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo y de la piratería estadounidense, así como la liberación de los activos iraníes congelados injustamente en bancos debido a la presión de Estados Unidos”, sostuvo Baghaei en declaraciones difundidas por medios oficiales.

El funcionario iraní remarcó además que Teherán considera prioritario restablecer la seguridad marítima en el estratégico Estrecho de Ormuz , una de las principales rutas comerciales energéticas del mundo. Según Baghaei, el “paso seguro” por el estrecho y el restablecimiento de la estabilidad en la región y en Líbano forman parte de una propuesta “responsable” destinada a reducir las tensiones en Medio Oriente.

La agencia oficial IRNA informó que la República Islámica entregó su respuesta a través de mediadores pakistaníes, aunque no dio detalles sobre el contenido del documento enviado a Washington.

El portavoz acusó además a EEUU de mantener “exigencias irrazonables y unilaterales” en medio del conflicto. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional y preocupación internacional por el impacto económico y geopolítico que podría generar una eventual interrupción prolongada de la navegación en el estrecho de Ormuz.

En la víspera, Irán envió su respuesta a la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente y, al mismo tiempo, endureció su discurso militar al advertir que “la moderación ha terminado”. La tensión escaló además tras nuevos ataques con drones en el Golfo y amenazas cruzadas por el control del estrecho de Ormuz.

La agencia oficial IRNA informó que la República Islámica entregó su respuesta a través de mediadores pakistaníes, aunque no dio detalles sobre el contenido del documento enviado a Washington. Según el medio estatal, el mensaje iraní estuvo centrado en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado previamente que esperaba recibir la contestación iraní el viernes mediante la mediación de Pakistán. Sin embargo, el sábado el canciller iraní, Abás Araqchi, puso en duda la voluntad real de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

En paralelo, funcionarios estadounidenses calificaron como “inaceptable” la decisión iraní de crear un sistema de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.

La advertencia iraní: “Nuestra moderación ha terminado”

Ebrahim Rezaei Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá de manera directa ante cualquier ataque contra sus embarcaciones.

Mientras se conocía la respuesta diplomática, las autoridades iraníes elevaron el tono de las amenazas militares. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá de manera directa ante cualquier ataque contra sus embarcaciones.

“Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”, escribió el funcionario en la red social X.

Las declaraciones llegaron después de una jornada marcada por ataques con drones en distintas zonas del Golfo. Uno de ellos impactó contra un carguero que se dirigía hacia Catar.