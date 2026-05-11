Goldman Sachs ahora descarta recortes de tasa de la Fed hasta diciembre por las presiones sobre la inflación

Los grandes bancos se dividen entre quienes esperan alguna baja de tasas y quienes ya descartan cualquier alivio monetario en 2026, mientras el conflicto en Medio Oriente presiona los precios de la energía y endurece el discurso de la Reserva Federal.

A pocos días de que Kevin Warsh asuma como flamante presidente de la Reserva Federal (Fed) , Goldman Sachs postergó sus previsiones de recorte de tasas para diciembre de este año y marzo de 2027, como consecuencia de que el traslado a precios de los costos energéticos mantiene la inflación muy por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central estadounidense.

En su cálculo previo, la institución financiera esperaba un recorte en septiembre y luego otro en diciembre. Pero la guerra en Medio Oriente - y sus ya diez semana de duración - cambió los planes . No se trata de un caso aislado. Las principales bancas de inversión de Wall Street revisaron a la baja —o directamente descartaron— la posibilidad de recortes en 2026.

" Es probable que el traspaso de los costos energéticos mantenga la inflación subyacente del PCE interanual más cerca del 3% que del 2% durante todo el año ", destacaron los analistas de Goldman en una nota fechada el 8 de mayo.

Por ese motivo, argumentaron que " probablemente será necesaria una combinación de datos de inflación mensual más bajos , una vez que se disipe la crisis del petróleo, y un mayor debilitamiento del mercado laboral para que el FOMC recorte las tasas este año".

Opiniones divididas entre los grandes bancos

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed mantuvo sin cambios las tasas en su reunión del 29 de abril, en una votación de ocho a cuatro —la más ajustada desde 1992—, con la inflación aún muy por encima del objetivo. Los operadores del mercado, en tanto, descuentan que el banco central sostendrá el rango de 3,50%-3,75% hasta fin de año, según la herramienta CME FedWatch.

El panorama en Wall Street es hoy heterogéneo. Firmas como BNPP, HSBC, JP Morgan y RBC no prevén ningún recorte en 2026. Otras, como Jefferies, Nomura y Wells Fargo, proyectan una primera baja recién en septiembre. En el extremo más pesimista, Bank of America y Morgan Stanley estiran el horizonte hasta mediados o principios de 2027, respectivamente.

Goldman, por su parte, no cierra la puerta a un escenario aún más tardío. "Si el mercado laboral no se debilita lo suficiente este año, esperaríamos que el FOMC aplicara dos recortes finales en 2027, cuando prevemos que la inflación subyacente vuelva al objetivo del 2%", completó el banco.