Alivio fiscal para el petróleo convencional: el Gobierno reduce retenciones en áreas maduras

El Decreto 59/2026 modifica el esquema de derechos de exportación para el petróleo convencional, eleva los precios de referencia y amplía el rango de barriles que pueden exportarse sin pagar retenciones. Buscan sostener la producción en campos maduros de la Patagonia.

El nuevo esquema de retenciones busca sostener la producción de petróleo convencional en áreas maduras de la Patagonia.

El Gobierno nacional oficializó un alivio fiscal para la producción de petróleo convencional a través del Decreto 59/2026 , publicado en el Boletín Oficial. La medida está dirigida específicamente a los yacimientos convencionales —conocidos como áreas maduras— y apunta a frenar el declive estructural de estos campos , preservar empleo y mejorar la competitividad de un segmento afectado por el agotamiento natural de los reservorios y el aumento de los costos operativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma introduce cambios clave en el esquema de derechos de exportación que regía desde el Decreto 488/2020, estableciendo nuevos umbrales de precios internacionales para determinar la alícuota de retenciones aplicable al crudo convencional.

La principal novedad del decreto es la actualización de los valores de referencia del precio del Brent , que determinan el nivel de derechos de exportación:

A partir de estos parámetros, el esquema de retenciones queda definido de la siguiente manera:

El precio de referencia continúa siendo el promedio de las últimas cinco cotizaciones del ICE Brent primera línea , publicado mensualmente por la Secretaría de Energía.

Se establece un Valor de Referencia de u$s80 por barril , cuando antes era de u$s60.

Se fija un Valor Base de u$s65 por barril , frente a los u$s45 del régimen general anterior.

Este rediseño amplía de manera significativa el tramo en el cual la producción convencional puede exportar sin pagar retenciones o abonando niveles reducidos , lo que representa un beneficio concreto en escenarios de precios moderados o bajos, que han sido frecuentes en los últimos años.

Entre u$s65 y u$s80 : la alícuota aumenta de forma gradual y proporcional al precio.

Brent igual o superior a u$s80 : se aplica la alícuota máxima del 8% .

Brent igual o inferior a u$s65 : retención del 0% , sin derechos de exportación.

Acuerdos con provincias y empresas

La medida surge de acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Economía, las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH). Estas jurisdicciones ya habían avanzado en rebajas de regalías, reconversiones de concesiones y alivios fiscales locales para sostener la actividad en campos maduros, y el decreto busca complementar esos esfuerzos desde el ámbito nacional.

El objetivo es reforzar la viabilidad económica de la producción convencional, en un contexto donde varias áreas históricas enfrentan una pérdida sostenida de producción.

Operadoras en áreas maduras

En las provincias alcanzadas por la medida operan numerosas empresas independientes y medianas, que ganaron protagonismo tras el retiro progresivo de YPF de yacimientos maduros.

En Santa Cruz, especialmente en la Cuenca del Golfo San Jorge norte, desarrollan producción compañías como Patagonia Resources, Clear Petroleum, Roch Proyectos, Azruge, Brest, Quintana E&P Argentina y Quintana Energy Investments, varias de ellas con bloques transferidos por YPF.

Tierra del Fuego hidrocarburos petróleo y gas Terra Ignis Energía S.A. Barrozo: “Estamos esperanzados con la reactivación del sector petróleo en la zona norte”

En Chubut, se destacan Pan American Energy (PAE), principal productor convencional con campos como Cerro Dragón, además de PECOM en áreas como El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido, Crown Point Energy en El Tordillo y remanentes de YPF en proceso de transición.

En Neuquén y parte de Río Negro, si bien el foco está puesto en el no convencional, operadoras como Petrolsur Energía, Oilstone Energía y participaciones menores de empresas como PAE o Vista Energy mantienen actividad en yacimientos convencionales.

Alcance del beneficio y plazos

El decreto establece que el beneficio aplica exclusivamente al petróleo convencional, identificado bajo la posición arancelaria NCM 2709.00.10. El régimen del Decreto 488/2020 se mantiene sin cambios para el crudo no convencional, principalmente el producido en Vaca Muerta.

Para evitar mezclas o distorsiones, la Secretaría de Energía tendrá un plazo de 60 días para definir los mecanismos de certificación que permitan determinar, en cada exportación, la proporción real de crudo convencional proveniente de cada área o concesión.

La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación, aunque sus efectos plenos dependerán de la reglamentación complementaria que dicte Energía dentro del plazo previsto. El decreto también fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.