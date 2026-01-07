La producción de hidrocarburos y minería volvió a crecer en noviembre en términos interanuales, impulsada nuevamente por el petróleo. Sin embargo, la extracción de gas, oro y plata retrocedió por tercer mes consecutivo.
La producción de petróleo creció 12,8% anual, pero volvió a caer la extracción de gas, oro y plata
El IPI minero del INDEC aumentó por 57° mes consecutivo, aunque desaceleró las mejoras. Litio mantiene una performance pujante.
El INDEC informó este miércoles que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero aumentó 1,8% respecto de noviembre de 2024. Si bien se trató del 57° dato positivo al hilo, la mejora se desaceleró y fue la más acotada desde mayo.
El incremento fue impulsado por la extracción de petróleo, que trepó 12,8%. Particularmente, resalta la performance del no convencional, que viene avanzando a un ritmo del 30%.
Por el contrario, la extracción de gas cayó 3,6%. Aquí bajaron tanto la producción convencional como la no convencional.
