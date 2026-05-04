Ricardo Hösel: "Tenemos que tratar de ser el petróleo no convencional más competitivo del mundo"

El CEO de Oldelval , Ricardo Hösel , destacó el potencial productivo de Argentina y puso el foco en la competitividad al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el ciclo, titulado “Energía para el futuro” y moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Hösel resaltó que Oldelval “se dedica principalmente a construir y operar oleoductos en la cuenca neuquina, que es hoy el gran motor de producción de petróleo del país”.

“Nosotros transportamos el 80% de la producción de Vaca Muerta y cerca del 60% de todo el crudo a nivel nacional a través de nuestros ductos ”, indicó, para señalar que “hay otros actores como YPF que irán creciendo, pero hoy somos el principal actor en la cuenca neuquina”.

La oportunidad de la crisis del petróleo

En cuanto al contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, Hösel analizó que “en las operaciones no ha cambiado nada, antes de la crisis el crecimiento de la cuenca neuquina venía a niveles exponenciales”.

En esa línea, comparó: “Hoy tal vez sí hay un respiro para nuestros clientes que tienen que invertir mucho en infraestructura y tener mejores precios del petróleo hoy es algo positivo. Entendemos que no va a durar por mucho, pero es un impacto positivo para la industria”.

Con respecto al precio del petróleo, admitió que “lo evalúan más nuestros clientes que nosotros” y apuntó: “Va a depender de Donald Trump. Parecería que lo que iba a ser una guerra corta es más larga y probablemente se extienda a lo largo del año. En el proceso se ha roto mucha infraestructura que va a ser difícil reponer rápido y entonces lo que iba a ser un impacto corto y el precio iba a volver a los niveles anteriores de entre 60 y 65 dólares va a tardar un poco más de tiempo”.

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RIGI, diversidad de proyectos y producción

Hösel resaltó que se trata de “una enorme noticia” por el descongestionamiento del tránsito, mientras reveló los planes de Oldelval: “Estamos trabajando en dos frentes: por un lado, el Duplicar Extendido, después de trabajar el año pasado en el Duplicar Plus que llega al Atlántico y permitió eliminar el cuello de botella en la cuenca; y ahora ese ducto está en un 95% de capacidad y estamos repotenciando la estación de bombeo para que la cuenca puede seguir creciendo hasta que llegue el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) del consorcio que lidera YPF, que sería a fin de año o principios del que viene. Eso va a permitir que nuestros clientes sigan produciendo con el pedal a fondo porque va a haber espacio para todos”.

“También estamos con la construcción del Duplicar Norte, que es traer toda la producción en el hub norte de Vaca Muerta, por la zona de Rincón de los Sauces. Creo que el segundo salto de crecimiento de la cuenca se va a dar ahí y para eso hay que hacer un ducto que llegue hasta la estación de bombeo principal”, remarcó.

Por otra parte, el referente de Oldelval indicó: “Todos nuestros proyectos se están adhiriendo al RIGI, nosotros también. Pasamos por todas las etapas y estamos esperando la aprobación final. Es importantísimo porque les da muchísima previsibilidad a las inversiones”. Y precisó que “es una obra de 400 millones de dólares y la financiamos en un 80% con clientes que nos prepagan parte de la obra y el 20% restante lo financiamos nosotros a través de Obligaciones Negociables (ON)”.

“Argentina está produciendo hoy 900.000 barriles y para fin de año o principios del que viene va a alcanzar el millón. La cuenca nequina está produciendo hoy 600.000 y va a estar llegando al millón hacia principios o mediados de 2028”, expresó con respecto a la capacidad productiva, al observar que “la capacidad de evacuación hoy es de 750.000 barriles y con lo que se está construyendo, va a llegar a 1.400.000”, por lo que aventuró: “Con las obras en proceso y sin cuello de botella, vamos a estar con un crecimiento de 150.000 o 200.000 barriles por año y para 2030 vamos a estar cercanos a 1.500.000 de barriles”.

Competitividad y costos

Hösel puso en juego la mirada a futuro y planteó: “A largo plazo, en Vaca Muerta tenemos que tratar de ser el petróleo no convencional más competitivo del mundo, porque eso se nota más cuando los precios bajan” y llamó a “estar lo más lejos posible en los costos del precio, para evitar que los pozos dejen de producir”.

“Además, es muy importante el costo de financiación en infraestructura y que toda la cadena sea eficiente. Necesitamos que las tasas de interés sean cada vez más bajas, porque hoy estamos pudiendo financiarnos a tasas del 6 o 7%, pero a plazos no tan largos como tres o cuatro años. Y otros tienen tasas hasta el 12%. Entonces, tenemos que ser cada vez más previsibles y seguir en este camino como país para demostrar que hay largo plazo”, afirmó.

Con relación al debate sobre las importaciones, Hösel señaló: “Nos llevamos bien. En Duplicar Plus tuvimos problemas para poder importar y hoy podemos. Está siendo más competitiva para la industria local, pero no estamos viendo ningún inconveniente”.

Por último, se refirió a la captación de recursos humanos. “Nos hemos multiplicado por siete en los últimos años y, si bien ha sido desafiante, hemos podido conseguir los recursos”, valoró, aunque admitió: “Hoy vemos que es más difícil y hay que ser más creativo para retener el talento”. “La Argentina tiene una buena base de potencial de trabajo y con mayor crecimiento será cada vez más desafiante”, concluyó Hösel.