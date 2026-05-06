Pecom busca captar hasta u$s300 millones para financiar su expansión petrolera

La compañía avanza con una emisión de Obligaciones Negociables para sostener inversiones y fortalecer su negocio upstream. El plan acompaña una fuerte expansión tras adquisiciones en petróleo convencional.

La compañía busca utilizar los fondos para financiar inversiones, fortalecer su estructura financiera y consolidar su posicionamiento como operador de yacimientos maduros, en un contexto de expansión operativa y mayor interés del mercado por el sector energético argentino.

Pecom avanza con una emisión de Obligaciones Negociables (ON) bajo un programa global por hasta u$s300 millones, en el marco de una estrategia de crecimiento enfocada en el negocio de petróleo y gas convencional.

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La compañía busca utilizar los fondos para financiar inversiones, fortalecer su estructura financiera y consolidar su posicionamiento como operador de yacimientos maduros, en un contexto de expansión operativa y mayor interés del mercado por el sector energético argentino.

El movimiento llega además acompañado por una mejora en el perfil crediticio de la empresa. La calificadora FIX SCR elevó recientemente la nota de Pecom de AA- a AA en escala local y asignó la misma calificación a la nueva emisión, con perspectiva estable.

Según el informe de la calificadora, la mejora responde al crecimiento de la escala operativa de la compañía tras sus últimas adquisiciones y a la expectativa de una mejora sostenida en la generación de EBITDA impulsada por el negocio upstream.

La estrategia de expansión de Pecom se aceleró durante los últimos meses mediante la compra de activos petroleros convencionales.

En febrero de 2026, la compañía concretó la adquisición de Manantiales Behr, uno de los principales yacimientos convencionales de la Argentina, con una producción cercana a los 25.000 barriles diarios de petróleo.

La operación posicionó a la empresa como un jugador de mayor peso dentro del segmento convencional y le permitió ampliar significativamente su producción proyectada respecto de años anteriores.

A eso se suma el reciente acuerdo alcanzado con Pluspetrol para adquirir participaciones en áreas como El Corcobo, una operación que ampliará la presencia de Pecom en las cuencas Neuquina y Cuyana.

Con estas incorporaciones, la compañía avanza en una estrategia de diversificación de activos y fortalecimiento de su participación en el negocio petrolero convencional.

El foco puesto en el upstream

Según el prospecto de emisión, los recursos obtenidos mediante las ON estarán destinados principalmente al financiamiento del plan de inversiones, la optimización de la estructura financiera y el crecimiento del negocio upstream.

La empresa prevé inversiones relevantes en los próximos años, incluyendo el desarrollo de técnicas de recuperación terciaria orientadas a mejorar la productividad de yacimientos maduros.

El objetivo es consolidar un perfil integrado que combine producción de hidrocarburos con servicios e ingeniería, áreas donde la compañía ya posee experiencia histórica dentro del sector energético argentino.

Desde el mercado destacan que Pecom atraviesa actualmente una etapa de transformación, marcada por un reposicionamiento estratégico hacia activos de mayor rentabilidad y una mejora gradual de sus indicadores operativos.

Una de las emisiones más importantes del sector energético

De concretarse en su totalidad, la operación podría convertirse en una de las emisiones más relevantes del sector energético local durante 2026.

El proceso se desarrolla en un contexto de creciente interés de inversores por compañías vinculadas al petróleo y al gas, impulsado por la expansión de Vaca Muerta, las expectativas de aumento de exportaciones energéticas y la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura y producción.

La mejora en la calificación crediticia también aparece como un elemento clave para fortalecer el atractivo financiero de la empresa ante el mercado.

En paralelo, el sector energético continúa consolidándose como uno de los principales focos de inversión dentro de la economía argentina, tanto en hidrocarburos convencionales como en proyectos ligados al desarrollo no convencional y la exportación de energía.