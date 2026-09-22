Arabia Saudita reactivó un oleoducto clave y cede la tensión sobre el petróleo

El ducto Este-Oeste vuelve a operar tras el cierre provocado por ataques con drones. La normalización permitiría retomar cargas desde Yanbu, en el mar Rojo, y descomprimir parte de la tensión sobre el mercado global de crudo.

El ducto venía siendo utilizado por Riad para desviar cerca de 4 millones de barriles diarios hacia Yanbu, un volumen equivalente a alrededor del 4% del suministro mundial.

Arabia Saudita volvió a poner en marcha el oleoducto Este-Oeste , una vía clave para sacar crudo hacia el mar Rojo y evitar el estrecho de Ormuz, en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente . Según tres fuentes citadas por Reuters, el reino podría reanudar este martes las exportaciones desde el puerto de Yanbu, después de que ataques con drones obligaran a cerrar la infraestructura el 13 de septiembre.

La noticia tuvo impacto inmediato sobre los precios . Los futuros del Brent caían más de u$s2 por barril y tocaban su nivel más bajo desde el 8 de septiembre, en una señal de alivio para los operadores ante la posibilidad de recuperar una ruta alternativa de exportación saudita.

El ducto venía siendo utilizado por Riad para desviar cerca de 4 millones de barriles diarios hacia Yanbu, un volumen equivalente a alrededor del 4% del suministro mundial. Esa vía ganó importancia desde que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpió el flujo petrolero por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más sensibles para el comercio global de crudo.

La reactivación no implica todavía una normalización total. Dos de las fuentes consultadas por Reuters señalaron que el oleoducto está bombeando a un ritmo reducido tras la puesta en marcha.

Saudi Aramco , la petrolera estatal saudita, busca elevar nuevamente el caudal hasta 4 millones de barriles diarios, aunque las fuentes no precisaron cuándo podría alcanzarse ese volumen. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El oleoducto Este-Oeste conecta los campos petroleros sauditas con la costa del mar Rojo y permite abastecer tanto exportaciones como refinerías ubicadas en esa zona. Su cierre había limitado la capacidad de Arabia Saudita para sostener cargas desde Yanbu en un momento de alta sensibilidad para el mercado.

Yanbu, China y los movimientos de los traders

Una de las fuentes señaló que el ducto volverá a suministrar crudo a las refinerías de Aramco sobre la costa del mar Rojo y que está prevista la carga de un embarque en Yanbu durante la jornada. El destino de ese cargamento sería China.

Además, dos fuentes del sector comercial indicaron que los operadores ya se están preparando para nuevas cargas de petróleo saudita. Para eso, comenzaron a mover buques hacia el puerto egipcio de Port Said, en el Mediterráneo, para realizar trasvases de barco a barco, y también hacia Sidi Kerir.

Ese movimiento refleja que el mercado empieza a reposicionarse ante la expectativa de mayor disponibilidad de crudo saudita. En un escenario de tensión por Ormuz, cualquier recuperación de capacidad logística puede tener efecto rápido sobre precios, fletes y operaciones comerciales.

La vuelta del oleoducto Este-Oeste no elimina los riesgos sobre el suministro, pero sí reduce una de las restricciones más sensibles que enfrentaba Arabia Saudita. Para los traders, la posibilidad de volver a cargar crudo desde Yanbu mejora la oferta disponible y explica la reacción bajista del Brent.