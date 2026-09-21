La economía mundial se queda sin margen de maniobra

Muchos países han logrado amortiguar los efectos más dolorosos de la crisis energética provocada por la guerra en Irán, pero los precios siguen elevados y los riesgos se multiplican.

La preocupación por los precios está presionando a los bancos centrales para que suban las tasas de interés, lo que encarecería el crédito y frenaría las economías.

Pero mientras el panorama se oscurece, el margen de maniobra se reduce . Basta con ver lo que ha ocurrido en apenas unos cuantos días.

Los ataques obligaron a Arabia Saudita a cerrar un oleoducto crucial. La milicia hutí tomó una isla estratégica del mar Rojo y una ciudad portuaria, lo que podría limitar aún más el transporte marítimo en la región. Y las negociaciones propuestas entre las naciones del golfo Pérsico fracasaron. Los precios del petróleo se han disparado hasta alcanzar los 110 dólares por barril.

El alza de los precios ha causado apagones intermitentes, racionamiento y protestas encendidas desde Asia hasta Latinoamérica . En Filipinas, los pescadores atracaron sus botes porque no pueden pagar el combustible. En Bangladés, los cortes de electricidad provocaron interrupciones laborales de varias horas en las fábricas. En Guatemala, los manifestantes quemaron llantas y autos.

Hasta ahora, algunas medidas estratégicas para reducir la demanda y reforzar los suministros de crudo han ayudado a contener las alzas extremas de los precios y la escasez más grave.

“La principal razón por la que los precios del petróleo crudo y los precios de los productos no han sido más altos de lo que son es que China ha disminuido sus importaciones de petróleo crudo”, dijo David Goldwyn, exdiplomático estadounidense y funcionario del Departamento de Energía.

China, el mayor importador de petróleo del mundo, dejó de acumular reservas y comenzó a recurrir a sus propias existencias, aliviando la presión sobre el mercado petrolero mundial en un momento crítico. También redujo o suspendió sus exportaciones de productos derivados del petróleo, como el combustible para aviones, lo que hizo que necesitara menos crudo.

Al mismo tiempo, Estados Unidos, Japón y los países de toda Europa recurrieron a sus propias reservas para evitar que los precios subieran más.

Las medidas ayudaron. Incluso Asia —el destino de cerca del 80 por ciento de las exportaciones de crudo y gas natural licuado de Medio Oriente— pudo obtener suministros en gran medida.

Pero esas estrategias solo funcionan por un tiempo. Los niveles de almacenamiento entre los 38 miembros que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han caído a sus niveles más bajos en décadas, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Y en el Golfo, las rutas alternativas, como el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, actualmente no están operando.

“Vamos a lidiar con precios en el nivel de 80 a 100 dólares por barril al menos hasta 2027”, señaló Goldwyn. Los precios elevados del combustible y productos relacionados, como los fertilizantes, aumentarán aún más los costos de los alimentos y el transporte.

La alteración de las rutas marítimas para el transporte de energía en Medio Oriente se traducirá en una mayor inflación. “Lo que está pasando es que ahora tenemos niveles muy bajos de inventarios, y todavía no hay señales de que los estrechos puedan volver a abrirse”, dijo Neil Shearing, economista en jefe del grupo en Capital Economics.

El Banco Asiático de Desarrollo proyecta que la inflación en la región se acelerará al 5,2 por ciento este año, frente al 3,0 por ciento del año pasado. En Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, es probable que la inflación ronde en el rango del 3,5 al 4 por ciento al menos hasta mediados del próximo año, dijo Shearing.

La preocupación por los precios está presionando a los bancos centrales para que suban las tasas de interés, lo que encarecería el crédito y frenaría las economías. Eso sería un golpe para un país como Alemania, que ya ha estado tambaleándose al borde de la recesión.

La escasez de petróleo refinado y crudo procedente de Medio Oriente está elevando los precios. Los márgenes de seguridad se están reduciendo, advirtió la Agencia Internacional de Energía la semana pasada, y el sistema mundial de refinación está “al límite”.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han contribuido a agravar la escasez, lo que obligará a reducir alrededor de 30 por ciento la capacidad de refinación del país durante los próximos 18 meses, según la agencia. Rusia extendió hasta finales de este mes su prohibición a las exportaciones de diésel.

El aumento de los precios del diésel hizo que esta semana el presidente Donald Trump culpara a Ucrania y le pidiera que no ataque las instalaciones de refinación rusas.

A Goldwyn le preocupa que el incremento de los precios pueda empujar a Trump a prohibir las exportaciones de diésel antes de las elecciones intermedias de noviembre. Eso bajaría temporalmente el precio del diésel en Estados Unidos; pero sin clientes extranjeros, dijo, es probable que las refinerías reduzcan la producción, lo que restringiría aún más el suministro mundial.

Una prohibición de las exportaciones sería particularmente perjudicial para Latinoamérica, que importa grandes cantidades de diésel estadounidense.

Ninguna región es inmune

Las economías del golfo Pérsico ya están sufriendo las consecuencias de la guerra en Irán. Se espera que la economía de Catar se contraiga un 8,6 por ciento este año, según el Fondo Monetario Internacional. La economía de Arabia Saudita se contrajo un 4,8 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el año anterior.

Los shocks globales suelen provocar los mayores impactos en las naciones más pobres. Los países de toda África dependen en gran medida de las importaciones de energía y fertilizantes. Esos altos costos podrían terminar reduciendo el rendimiento de las cosechas y elevando aún más los precios de los alimentos.

Aunque la mayoría de los países asiáticos ha logrado evitar la escasez de energía y las interrupciones de la producción que inicialmente se temían, ha tenido que pagar mucho más por sus suministros.

Los precios de la energía no son la única preocupación, por supuesto. Los aranceles están aumentando los costos para los consumidores y fabricantes. El Programa Mundial de Alimentos advirtió el mes pasado que las condiciones climáticas relacionadas con El Niño podrían llevar a unos 50 millones de personas a una situación de hambre aguda. Y los déficits gubernamentales han alcanzado niveles récord.

Japón e Indonesia han gastado millardos de dólares en subsidios al combustible para ayudar a los consumidores a lidiar con los aumentos de precios. Las preocupaciones sobre la capacidad de los países para pagar sus crecientes niveles de deuda se han filtrado en el mercado de bonos. En Japón, este mes los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años subieron a su nivel más alto en tres décadas.

La preocupación por el aumento de los riesgos ha llevado al bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años —un punto de referencia que afecta las tasas de interés y las inversiones en todo el mundo— a niveles angustiantes.

Aunque Estados Unidos ha estado relativamente aislado de los peores golpes económicos, eso podría cambiar.

Como dijo Goldwyn, el exfuncionario de energía: “Llega un momento en que, cuando todos tus socios comerciales están sufriendo por los precios altos y los alimentos son más caros y el transporte es más caro, realmente no puedes escapar de las leyes de la gravedad económica”.

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