Los futuros de Wall Street suben en el arranque de la semana, mientras afloja el petróleo + Agregar ámbito en









La caída del crudo hacia los u$s100 por barril disipa parte de la inquietud de los inversores ante la posibilidad de subidas de tasas por parte de bancos centrales globales. Las acciones y los bonos repuntan en el arranque de la semana, gracias a la caída de los precios del petróleo.

¿Cuáles son las acciones que más suben en Wall Street? Depositphotos

Las bolsas mundiales suben este lunes, recuperando algo de estabilidad, ya que las acciones tecnológicas se ven impulsadas por el renovado apetito de los inversores por la inteligencia artificial (IA), mientras que el petróleo retrocede ante los informes de que estaban saliendo más barriles de crudo del Golfo Pérsico de lo que se pensaba, a pesar del conflicto en curso.

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Parte de la inquietud que sacudió a los inversionistas la semana pasada — la posibilidad de que los bancos centrales de todo el mundo iniciaran un ciclo de subidas de tasas — se disipó en el arranque de esta semana, a medida que el precio del petróleo retrocedió ligeramente hacia los u$s100 por barril, desde los máximos de la semana pasada, que superaron los u$s109.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 2,7% hasta u$s101,02 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 2,7%, hasta los u$s93,44 el barril.

El mercado de bonos, que la semana pasada sufrió su sexta caída semanal al hilo repuntó. De esta manera, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben caídas generalizadas.

Wall Street sube impulsado por la baja del petróleo. Depositphotos Las claves de la jornada En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,70% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,08%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,84% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Public Storage (+8%), Warner Bros (+7%) y Paramount Skydance (+6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PulteGroup (-15%), AIG (-2%) y HP Inc (-4%). Uno de los principales focos de atención de los mercados es la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, a realizarse el jueves. "Se espera que las conversaciones estén centradas en extender la tregua arancelaria y en la cooperación en materia de inteligencia artificial. Varios referentes de la IA, entre ellos los CEO de Nvidia y OpenAI, también se reunirán con el presidente chino", explicaron desde Max Capital. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,31%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,11% y el CAC francés acompaña con 0,96%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,06%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,18%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,97%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,65% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,38%.