El petróleo perfora los u$s100 y mejora el ánimo de los mercados globales + Agregar ámbito en









Las acciones se mantienen estables tras un repunte en el sector de la inteligencia artificial, mientras que la caída de los precios del petróleo siguió marcando la pauta en los mercados, con los inversionistas atentos a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Cuáles son las claves de la jornada en Wall Street. NYSE

Las acciones a nivel mundial repuntaron el martes, impulsadas por un resurgimiento del optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA), mientras que el precio del petróleo alcanzó mínimos de dos semanas al mostrarse indicios de mejora en el suministro en el Medio Oriente.

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La confianza de los inversionistas se vio impulsada por las declaraciones de un alto funcionario iraní a Reuters el martes, quien afirmó que Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si EEUU alivia la presión militar y levanta el bloqueo sobre los puertos iraníes.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 2,6% hasta u$s98,2 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae un 2,1%, hasta los u$s89,9 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — opera con bajas de 0,75 puntos hasta los 4,92%.

A su vez eso mermó el apoyo al dólar en los mercados internacionales, empujándolo por debajo del máximo de siete semanas frente a una canasta de divisas.

La estabilidad de las acciones se da en un contexto de declive del petróleo y negociaciones diplomáticas clave para el futuro del suministro energético. Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados La atención del mercado se centra ahora en una reunión de gran importancia entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, que se llevará a cabo a finales de esta semana, mientras los inversionistas están atentos a cualquier indicio de que los líderes de las dos economías más grandes del mundo puedan evitar un mayor deterioro de las relaciones.

Xi llega a Washington este miércoles por primera vez en más de una década, lo que contribuye a alimentar el optimismo de que se prorrogará el acuerdo de tregua comercial entre ambos países y de que podría haber una posible cooperación en materia de inteligencia artificial. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,06% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,04%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,30% al alza. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,38%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,53% y el CAC francés acompaña con 0,47%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,13%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,18%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,06%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,15% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,38%.