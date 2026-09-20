EEUU: el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis advirtió que la inflación no depende solo del precio del petróleo + Agregar ámbito en









Neel Kashkari señaló que el escenario sigue siendo preocupante incluso al excluir energía y alimentos del análisis. También sostuvo que la situación afecta a distintos sectores de la actividad económica.

Neel Kashkari advirtió que la inflación en EEUU es demasiado alta y afecta a toda la economía, no solo al petróleo.

El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, advirtió que la inflación en Estados Unidos continúa en niveles elevados y que el problema alcanza a distintos sectores de la economía, más allá del comportamiento de los precios del petróleo.

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El funcionario explicó que la situación persiste incluso al dejar fuera del análisis a la energía y los alimentos, dos componentes que suelen registrar variaciones importantes.

"Así que, incluso si excluimos la energía, que es realmente volátil, y excluimos los alimentos, que son muy importantes, en lo que respecta a la evolución de la economía, la inflación sigue siendo demasiado alta", señaló Kashkari durante una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures", de Fox News.

La Fed analizó el impacto del petróleo en la inflación. La Fed analiza nuevas medidas El titular de la Fed de Mineápolis sostuvo además que la evolución de los precios requiere una respuesta de las autoridades monetarias, aunque también consideró que otros sectores podrían contribuir a una mejora de la situación.

"Vamos a poner de nuestra parte y, con suerte, recibiremos ayuda de otros sectores de la economía a medida que las cosas vuelvan a la normalidad", agregó.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que la evolución de la inflación continúa siendo uno de los principales factores observados por la Reserva Federal para definir sus próximas decisiones de política monetaria.