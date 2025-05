ArMinera 2025: 8 gobernadores plantearon los desafíos para la minería

“Esto es lo que esperamos, que con rapidez puedan salir las cosas para que lleguen las inversiones” continuó con la alegría ante la noticia anunciada en Arminera y esperando por más aprobaciones.

Sáenz sostuvo que “necesitamos que los distintos grupos de trabajo nación y provincia trabajen en conjunto”, donde “el sector privado es fundamental”

“Salta es tierra de oportunidades y los esperamos con empanadas y vino” fue la invitación que realizó vislumbrando un gran futuro para la provincia.

Alberto Weretilneck: “Calcatreu entrará en producción en el 2026”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó en su presentación la puesta en marcha del proyecto minero Calcatreu, que tras un arduo trabajo con una audiencia pública incluida actualmente se encuentra en producción y se pondrá en producción “en el primer cuatrimestre del 2026”.

El gobernador contó como fue el proceso para con una “fuerte decisión política” lograron avanzar en la búsqueda de ser “una provincia minera”.

Allí destacó el trabajo para conseguir la licencia social con con la garantía de sostenibilidad ambiental jurídico y económica

A su vez informó que más allá de Calcatreu, cuentan con el proyecto de uranio Ivana, que operan Blue Skay y América, que avanza a paso firme.

Marcelo Orrego: "En San Juan la minería es una política de Estado"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que en su provincia la minería ya es una política de Estado, y sea el gobierno que sea continuará desarrollándose.

Allí explicó que la matriz productiva de la provincia se compone por un 83% de montaña, y que la minería “funciona como una locomotora en San Juan”, y resaltó los proyectos de cobre con los que cuentan, que tienen una gran demanda en el mundo.

A su vez agregó que buscan diversificar la economía, donde nombró a los vinos, el pistacho, aceite de oliva, el turismo y que son el primer productor de energía fotovoltaica”.

Maxi Pullaro: “Santa Fe tiene todo lo que necesita la minería del sigloXXI”

Muchos se preguntaban que hacía el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartiendo la mesa con sus pares de las provincias mineras. El mismo lo explicó cuando aseguró que “Santa Fe no tiene cordillera pero tiene todo lo que necesita la minería del siglo 21”.

Entre las principales virtudes que exhibió fueron las de poseer “industria, talento y logística” vendiendo a la provincia como “los socios estratégicos” que la minería necesita.

De las siete mil empresas dispuestas a participar -dijo- muchas tienen que ver con la metal mecánica, y están dispuestas a trabajar en la actividad.

Alfredo Cornejo remarcó que Mendoza vive un cambio de paradigma

Mendoza fue una de las provincias que más interés está despertando dentro de la exposición. Los grandes avances logrados en Malargüe generan una gran expectativa.

El gobernador de la provincia Alfredo Cornejo se refirió al cambio de paradigma, donde manifestó que “podemos hacer vino, cuidar el agua y extraer cobre”, y “esa es la imagen que queremos proyectar desde Mendoza hacia la Argentina y el mundo”, con un Plan Pilares, como eje para promover la minería sustentable en la provincia.

A su vez dejó en claro que “Necesitamos caminos, redes eléctricas y eficiencia hídrica” y para eso, hace falta una alianza estratégica entre el sector público y privado, pero también entre las provincias y la Nación. Los caminos no se hacen solos ni con inversión privada exclusivamente”

Carlos Sadir: “Jujuy es la principal productora de carbonato de litio del país”

El gobernador de Jujuy Carlos Sadir aseguró que su provincia es la principal productora de carbonato de litio y que cuenta con otros minerales, donde a los históricamente explotados como la plata, el plomo y el zinc, se suma a la mina de cobre Martín Bronce que en la actualidad está produciendo y que planea continuar ampliando el proyecto.

Para que esto suceda realizan monitoreos ambientales participativos priorizando y la generación de empleo local, con más de 15.000 puestos directos e indirectos vinculados a la minería, entre otros temas.

Raúl Jalil valoró la seguridad jurídica que trae el RIGI

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó que una de las ventajas del RIGI es la de otorgar seguridad jurídica, que permite en sus viajes con el CFI mostrar al país como confiable en la búsqueda de conseguir inversores.

Jalil dijo que los recursos de la minería van a las zonas de influencia del proyecto donde “Si no mejora la calidad de vida de la gente uno no tiene el consenso para avanzar en el mismo”.

El gobernador remarcó que “el tiempo para invertir es ahora” y que hay que “un desafío muy grande por delante” y que hay que hacerlo “con mucho esfuerzo y una mirada federal”.

Claudio Vidal: “Santa Cruz tiene el 80% del Macizo del Deseado sin explotar”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mostró ante el gran público minero su faceta pro minera, la que por momentos se le pide que tenga en su propia provincia.

Vidal habló de la necesidad de “incrementar la exploración” en la provincia, y sobre la mencionado y reiterado pedido de ampliación del RIGI para que puedan continuar con la vida útil los proyectos de oro y plata, sostuvo que “hay muy buen diálogo con el gobierno nacional”, aunque lamentó que “las reuniones por el momento no han terminado de dar los resultados esperados”.

Sobre el potencial de la provincia, invitó a los inversores a apostar por el potencial del Macizo del Deseado que tiene un 80% sin explorar.

Roberto Cacciola destacó la presencia de gobernadores, funcionarios y embajadores

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, celebró la presencia de ocho gobernadores, sumado a los embajadores y un gran marco de participantes en esta edición récord de ARMINERA, donde destacó el anuncio de la aprobación del primer proyecto minero de los que ingresaron al RIGI, e insistió sobre el pedido a los funcionarios por el RIGI ampliado, para que los proyectos de oro y plata puedan extender su vida útil.

Durante la cena oficial, elogió nuevamente la implementación del RIGI por parte del gobierno e indicó que gracias al Régimen “aparecieron” los grandes inversores del mundo apostando e invirtiendo en el país.

Sobre la infraestructura que se necesita para desarrollar la minería, se diferenció de Barrick por haber dicho que “con el RIGI no alcanza”, donde lamentablemente las declaraciones de una empresa las tomaron como las de un sector. Cada uno puede declarar lo que quiera, pero no se puede involucrar al sector en un tema tan complejo”. Allí se sinceró cuando afirmó que no cree que Milei cambie de idea sobre la obra pública, pero si que hay que encontrar los mecanismos para poder realizarlas entre los gobiernos provinciales y las empresas.