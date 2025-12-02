Camuzzi lanza "LNG del Plata": un proyecto de u$s3.900 millones para exportar GNL desde el puerto La Plata

El proyecto “LNG del Plata” de Camuzzi tendrá una capacidad de producción alcanzará más de 2,4 millones de toneladas anuales.

Camuzzi Gas Inversora anunció su ingreso al mercado internacional del gas natural licuado (GNL) con una inversión de u$s3.900 millones durante los próximos 20 años , a través de su nuevo desarrollo energético “LNG del Plata” , que permitirá exportar gas de Vaca Muerta desde el Puerto La Plata , en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la contratación de 500 puestos directos de trabajo y marca la expansión más ambiciosa de la compañía y consolida el avance de Argentina hacia una nueva etapa como proveedor global de GNL.

El proyecto contempla la instalación de un barco de licuefacción (Floating LNG) que procesará el gas producido en la cuenca neuquina para transformarlo en GNL y embarcarlo hacia mercados internacionales. La capacidad de producción alcanzará más de 2,4 millones de toneladas anuales , convirtiendo a "LNG del Plata" en uno de los desarrollos privados más relevantes del sector energético argentino. Los 2,4 millones son equivalentes a la producción de más de 9 millones de m3/día de gas natural.

La iniciativa está impulsada por Camuzzi Gas Inversora S.A. , controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur , y liderada por Alejandro Macfarlane, Jorge Brito y el grupo italiano dirigido por Fabrizio Garilli . Con este paso, la compañía busca dar un salto estratégico: dejar de ser solamente un actor clave en la distribución de gas para integrarse al negocio global del GNL.

Según informó la compañía en un comunicado de prensa enviado a Energy Report , la inversión inicial contempla la construcción de una nueva infraestructura de transporte que permitirá movilizar el gas natural que actualmente es entregado en Buchanan , hasta la localidad bonarense de Ensenada.

Pero además, prevé la construcción de un gasoducto subacuático de 10 km de extensión y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor. En ese marco, la compañía se encuentra en procesos de negociación avanzada con una empresa internacional de primer nivel especializada en este tipo de operaciones. Las obras se iniciarán en 2026 y se estima que el inicio de operaciones formales se cincretará en 2028.

En qué momento Camuzzi exportará GNL

Entre los meses de septiembre y mayo, "LNG del Plata" permitirá exportar más de 9 millones de metros cúbicos diarios de gas natural producidos en Vaca Muerta y transportados en gasoductos existentes del sistema, que en la temporada estival se encuentran con capacidad ociosa. Una vez en puerto, el gas será sometido al proceso de licuefacción para reducir su tamaño 600 veces y facilitar su transporte marítimo para luego ser regasificado y consumido como gas natural en destino.

En sentido inverso, Camuzzi aclaró que durante el periodo invernal "LNG del Pata" reforzará la matriz energética nacional, mediante la liberación de gas para atender los picos de demanda. "Esta dinámica contribuirá a sostener la seguridad del sistema optimizando el abastecimiento energético y reduciendo así los costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos de mayor costo", subrayó la empresa.

Un contexto de expansión del GNL argentino

El avance de Camuzzi se suma a un ecosistema energético que se está reconfigurando. Hoy, Argentina cuenta con dos proyectos de exportación de GNL en etapa avanzada -los dos buques licuefactores de Southern Energy (SESA) en el Golfo San Matías- y al menos tres más en distintas fases de desarrollo, impulsados por YPF junto a socios como la italiana ENI y ADNOC, de los Emiratos Árabes Unidos.

SESA, la empresa integrada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, selló recientemente un acuerdo estratégico con SEFE Securing Energy for Europe -la compañía energética estatal de Alemania- para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, a partir de fines de 2027. Se trata de la mayor operación de exportación de gas natural licuado desde Argentina, tanto por volumen como por duración del contrato, y marca un hito en el proceso del país para posicionarse como futuro proveedor global de gas.

Si todos los planes actualmente en análisis llegan a concretarse, el país podría contar hacia finales de esta década con hasta cinco proyectos de GNL, consolidando una capacidad de exportación significativa y abriéndose paso en un mercado global en plena expansión.

Un nuevo jugador argentino en la arena global

Con "LNG del Plata", Camuzzi se posiciona como un nuevo operador del mercado internacional de GNL, aportando una alternativa más de monetización para los abundantes recursos de Vaca Muerta. El proyecto también diversifica la ubicación de las futuras plantas flotantes de licuefacción, ya que se trata del único desarrollo previsto fuera de la Patagonia.

“Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de u$s14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, destacó Macfarlane, presidente de Camuzzi.

Para la Provincia de Buenos Aires, representa además la llegada de una infraestructura estratégica al Puerto La Plata, que podría dinamizar actividades logísticas y portuarias asociadas al comercio internacional de gas.