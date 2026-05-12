First Quantum actualizó recursos de La Granja: el megaproyecto de cobre en Perú ya supera las 43 millones de toneladas contenidas

La minera canadiense presentó un nuevo informe técnico NI 43-101 y consolidó a La Granja como uno de los mayores depósitos de cobre sin explotar del mundo.

La Granja aparece así como uno de los proyectos estratégicos de cobre más relevantes de Perú y de toda la región andina.

La minera canadiense First Quantum Minerals presentó un nuevo informe técnico bajo estándares NI 43-101 para actualizar la estimación de recursos minerales del proyecto cuprífero La Granja , ubicado en el norte de Perú y considerado uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar a nivel global.

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El documento, con fecha efectiva al 31 de diciembre de 2025, confirmó una expansión y reclasificación de recursos que posiciona al yacimiento como el “segundo depósito de cobre virgen más grande del mundo” , según destacó el CEO de la compañía, Tristan Pascall.

La Granja pertenece en un 55% a First Quantum y en un 45% a Rio Tinto. El proyecto está emplazado en el distrito de Querocoto, región de Cajamarca, a unos 90 kilómetros de Chiclayo y entre los 2.000 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Recientemente First Quantum Minerals selló una alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial, para avanzar con el proyecto de cobre Taca Taca en Salta. El acuerdo tiene como objetivo alinear el desarrollo del proyecto con los Estándares de Desempeño de IFC en materia ambiental y social, considerados una referencia global para inversiones responsables.

El proyecto Taca Taca implica una inversión inicial estimada en u$s4.200 millones y contempla una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión futura. En términos productivos, se espera que la iniactiva de La Puna alcance unas 291.000 toneladas de cobre por año durante la primera década de operación, en el marco de una vida útil proyectada de 35 años.

Un recurso gigante: más de 43 millones de toneladas de cobre contenido

El nuevo informe técnico reveló que La Granja posee:

Aproximadamente 4.831 millones de toneladas de recursos medidos e indicados con una ley promedio de 0,48% de cobre, equivalentes a 23 millones de toneladas de cobre contenido.

Además, se estimaron 5.206 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 0,40% de cobre, que representan otras 20,7 millones de toneladas adicionales de cobre contenido.

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En total, el proyecto supera las 43 millones de toneladas de cobre contenido entre recursos medidos, indicados e inferidos, utilizando una ley de corte de 0,16% Cu.

La actualización se realizó bajo estándares del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM) y las normas NI 43-101, utilizadas por las empresas listadas en Canadá para reportar proyectos mineros.

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Un proyecto estratégico para la transición energética

“La Granja tiene el potencial de convertirse en una mina de cobre de primer nivel y multigeneracional”, afirmó Pascall al anunciar los resultados.

“El proyecto puede transformarse en una importante nueva fuente de suministro de cobre, esencial para la transición energética global”, sostuvo el ejecutivo de First Quantum.

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Desde Rio Tinto también destacaron la magnitud del depósito. La CEO de la división cobre de la compañía, Katie Jackson, señaló que la actualización “refuerza la visión positiva sobre el enorme potencial de largo plazo de La Granja”.

“Todavía queda mucho trabajo por delante, pero estamos alentados por la escala y calidad del recurso”, agregó.

Qué tipo de depósito es La Granja

El informe detalla que La Granja corresponde a un sistema epitermal de cobre tipo pórfido-skarn de gran escala, con dos dominios mineralizados principales: Paja Blanca y Mirador.

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Ambos sectores presentan continuidad en profundidad hacia mineralización tipo pórfido, uno de los modelos geológicos más buscados por las grandes compañías mineras debido a su tamaño y potencial de producción a largo plazo.

La actualización de recursos incorporó nuevas perforaciones, trabajos geoquímicos, modelado geológico y mapeos de detalle, lo que permitió aumentar la confianza geológica del depósito.

El regreso de las grandes mineras al cobre sudamericano

La presentación del nuevo recurso en La Granja se da en medio de un fuerte reposicionamiento global de las grandes mineras sobre activos de cobre en América Latina, impulsado por la expectativa de déficit mundial del metal en los próximos años. No es la única: en Argentina se desarrollan al menos seis proyectos de cobre mundial, que cuando entren en operación, podrán abastecer más de 1,5 millones de toneladas al año del metal rojo.

First Quantum tomó el control operativo del proyecto en agosto de 2023, luego de adquirir el 55% de participación a Rio Tinto. Desde entonces, la compañía avanzó con nuevas campañas de perforación, fortalecimiento del vínculo comunitario y análisis de alternativas de desarrollo para llevar el proyecto hacia producción.

La Granja aparece así como uno de los proyectos estratégicos de cobre más relevantes de Perú y de toda la región andina, en un contexto donde las compañías buscan asegurar nuevos suministros frente al crecimiento esperado de la demanda vinculada a electrificación, energías renovables y movilidad eléctrica.