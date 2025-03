CERAWeek 2025: líderes en energía se reúnen en Houston a debatir nuevas estrategias ante un mundo complejo

¿Qué es la CERAWeek?

Presidida por Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y autor de "The New Map: Energy, Climate and the Clash of Nations", la conferencia CERAWeek explorará una multitud de factores (y las cuestiones subyacentes y los vínculos entre ellos) que tienen profundas implicaciones para los mercados, la inversión, las cadenas de suministro, la geopolítica y las estrategias competitivas. "Cuando se trata de trazar caminos hacia el futuro energético, el cambio está demostrando ser la única constante", dijo Yergin.