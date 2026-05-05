El nuevo ENRE: ¿quién estará a cargo del ente de control del gas y la electricidad?

A través de un decreto, el Ejecutivo nombró a las autoridades del ENRGE, creado para fusionar funciones del ENRE y el ENARGAS bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El ENRGE funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y asumirá las funciones del ENRE y Enargas, consolidando en una única entidad el control de ambos servicios públicos.

El Gobierno oficializó la designación de las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) , el organismo que concentrará la regulación de ambos servicios energéticos. La medida se formalizó mediante el Decreto 318/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo .

El nuevo ente fue creado por la Ley de Bases N° 27.742 y reglamentado por el Decreto 452/2025, con el objetivo de unificar en una sola estructura las funciones del ENRE y el ENARGAS , hasta ahora organismos separados. El ENRGE funcionará como entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Energía .

Al frente del organismo fue designado Néstor Marcelo Lamboglia como presidente por un período de cinco años. El funcionario se desempeñaba como interventor del ENRE y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector energético.

La vicepresidencia quedará a cargo del ingeniero Vicente Serra por cuatro años, mientras que Marcelo Alejandro Nachon asumirá como vocal primero por tres años. Completan el directorio Griselda Lambertini , con mandato por dos años, y Héctor Sergio Falzone , por un año.

Las designaciones se realizaron tras un concurso público de antecedentes , convocado por la Resolución 388/25. El proceso incluyó la conformación de un comité de selección y la elevación de ternas al Congreso. Ante la falta de tratamiento legislativo en los plazos previstos, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para avanzar con los nombramientos.

La conformación del directorio marca un paso clave en la implementación del nuevo esquema regulatorio, que tenía un plazo de 180 días para su puesta en funcionamiento. La iniciativa busca centralizar la supervisión del sistema energético y forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para avanzar en una reforma del sector.

En ese marco, el Ejecutivo analiza impulsar en el Congreso la extensión del régimen de promoción de energías renovables y otros cambios vinculados al esquema tarifario y de subsidios. También se mantiene en discusión una eventual modificación del régimen de zona fría.

Durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei destacó el potencial del sector energético y aseguró que “el complejo energético” podría alcanzar niveles significativos de exportación en los próximos años, en línea con la estrategia oficial para el área.